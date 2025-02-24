Тюменцы не могут вернуться домой из Сочи

Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета
Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень задержали на три часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ-514 Сочи — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:10. Статус — задержан», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Как сообщили URA.RU в Рощино, рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. В областную столицу борт должен приземлиться в 19:20.
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