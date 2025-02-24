24 февраля 2025

Тюменцы не могут вернуться домой из Сочи

Рейс из Сочи в Тюмень задержали на три часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета
Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета Фото:

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень задержали на три часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ-514 Сочи — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:10. Статус — задержан», — указано на сайте тюменского аэропорта.

Как сообщили URA.RU в Рощино, рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. В областную столицу борт должен приземлиться в 19:20.

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Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Сочи в Тюмень задержали на три часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ-514 Сочи — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:10. Статус — задержан», — указано на сайте тюменского аэропорта. Как сообщили URA.RU в Рощино, рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. В областную столицу борт должен приземлиться в 19:20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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