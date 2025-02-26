Позвал россиян жить в США и попросил миротворцев на Украину: новые заявления Трампа

Трамп допустил, что Украине хватит вооружения до достижения соглашения с РФ

26 февраля 2025 в 05:43 Размер текста - 17 +

Трамп сделал ряд важных заявлений, касающихся экономики и бизнеса Фото: Official White House / Shealah Craighead Президент США Дональд Трамп сделал официальные заявления, оценив возможности Украины продолжать боевые действия до заключения мирного договора. Он отметил, что у ВСУ достаточно оружия для этого. Кроме того, американский политик предложил российским предпринимателям возможность приобрести вид на жительство в стране за пять миллионов долларов, подчеркнув, что у них, вероятно, могут быть такие желания и возможности. Главные моменты выступления главы Белого дома — в материале URA.RU. Трампа заинтересовали российские ископаемые Президент США проявил интерес к заключению соглашения с Россией, которое позволило бы получить доступ к редкоземельным металлам. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Вашингтоне. В Вашингтоне задумались над российскими ископаемыми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — сказал Трамп. Его высказывание прозвучало во время трансляции брифинга на официальном youtube-канале Белого дома. Киев, в свою очередь, уже принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Украина может подписать соглашение уже в пятницу, 28 февраля. Президент США задумался над снятием антироссийских санкций Президент США допустил отмену санкций Фото: Георгий Бергал © URA.RU Дональд Трамп сказал, что в перспективе рассматривает возможность снятия санкций с РФ. Соответствующее заявление он сделал на недавнем брифинге. «Думаю, что в какой-то момент будет. Но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — заявил Трамп. В Вашингтоне высказались за размещение миротворцев на Украине Размещение миротворческих сил на Украине необходимо, но нужно учесть мнения всех заинтересованных сторон. Эти слова Дональда Трампа процитировала пресс-служба Белого дома. «Нам нужны миротворческие силы в форме, которая приемлема для каждого», — сказал американский президент. Трамп упоминал, что уже обсуждал идею размещения европейских миротворческих сил на Украине с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, также не против такого решения. Украине придется пойти на сделку в триллион долларов Трамп озвучил детали сделки с Украиной Фото: Official White House / Shealah Craighead Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Этой сделкой Киеву фактически придется компенсировать финансовые затраты США на военную помощь ВСУ. Украина настаивает, чтобы соглашение по ресурсам было подписано при условии получения гарантий безопасности с американской стороны. Российским бизнесменам предложили «золотые» ВНЖ В США намерены ввести новую систему получения видов на жительство, которая предусматривает продажу так называемых «золотых» ВНЖ за пять миллионов долларов. Такое нововведение начнет действовать через две недели. Россияне смогут купить американскую визу за пять миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU «Мы собираемся продавать золотую карту… Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе пять миллионов долларов», — отметил Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете. В Белом доме дали прогноз, сколько еще выдержит Украина У ВСУ достаточно вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения мирного соглашения по украинскому кризису. Об этом Трамп заявил во время своей пресс-конференции. В Вашингтоне констатировали, что без помощи США Украина долго не продержится Фото: Сергей Русанов «Это может продолжаться некоторое время. Может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — отметил президент США. Ранее американские чиновники, бывшие и нынешние, подчеркнули, что без военной помощи от США Украина продержится до лета. После этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп сделал официальные заявления, оценив возможности Украины продолжать боевые действия до заключения мирного договора. Он отметил, что у ВСУ достаточно оружия для этого. Кроме того, американский политик предложил российским предпринимателям возможность приобрести вид на жительство в стране за пять миллионов долларов, подчеркнув, что у них, вероятно, могут быть такие желания и возможности. Главные моменты выступления главы Белого дома — в материале URA.RU. Президент США проявил интерес к заключению соглашения с Россией, которое позволило бы получить доступ к редкоземельным металлам. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Вашингтоне. «Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — сказал Трамп. Его высказывание прозвучало во время трансляции брифинга на официальном youtube-канале Белого дома. Киев, в свою очередь, уже принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Украина может подписать соглашение уже в пятницу, 28 февраля. Дональд Трамп сказал, что в перспективе рассматривает возможность снятия санкций с РФ. Соответствующее заявление он сделал на недавнем брифинге. «Думаю, что в какой-то момент будет. Но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — заявил Трамп. Размещение миротворческих сил на Украине необходимо, но нужно учесть мнения всех заинтересованных сторон. Эти слова Дональда Трампа процитировала пресс-служба Белого дома. «Нам нужны миротворческие силы в форме, которая приемлема для каждого», — сказал американский президент. Трамп упоминал, что уже обсуждал идею размещения европейских миротворческих сил на Украине с президентом России Владимиром Путиным, который, по его словам, также не против такого решения. Сделка США и Украины по редкоземельным металлам может оцениваться в один триллион долларов. Этой сделкой Киеву фактически придется компенсировать финансовые затраты США на военную помощь ВСУ. Украина настаивает, чтобы соглашение по ресурсам было подписано при условии получения гарантий безопасности с американской стороны. В США намерены ввести новую систему получения видов на жительство, которая предусматривает продажу так называемых «золотых» ВНЖ за пять миллионов долларов. Такое нововведение начнет действовать через две недели. «Мы собираемся продавать золотую карту… Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе пять миллионов долларов», — отметил Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете. У ВСУ достаточно вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения мирного соглашения по украинскому кризису. Об этом Трамп заявил во время своей пресс-конференции. «Это может продолжаться некоторое время. Может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — отметил президент США. Ранее американские чиновники, бывшие и нынешние, подчеркнули, что без военной помощи от США Украина продержится до лета. После этого срока у страны могут закончиться боеприпасы и оружие.