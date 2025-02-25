Из-за ограничений в Сочи задержаны два рейса из Кургана

Курганцы не смогли вовремя улететь на море из-за ограничений в аэропорту Сочи. В качестве мер безопасности 26 февраля там временно не принимали и не отправляли рейсы.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 01:47 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.
По данным табло аэропорта Сочи, рейс из Кургана сейчас находится в пути и должен прибыть туда в 13:15, а рейс обратно в Курган вылетит только в 14:10 (время московское). На сайте аэропорта Кургана информации о задержках нет.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу курганского аэропорта, там уточнили, что задержка самолета Курган-Сочи составила пять часов. Сейчас самолет находится в пути. Ожидается и задержка рейса Курган — Санкт-Петербург, который по расписанию вылетает из Кургана каждую среду в 15:10. Предварительно вылет запланирован на 21:00.
Самолеты до Сочи на 9 часов задержаны и в соседнем Челябинске. Рейсы выполняют авиакомпании «Икар» и «Nordwind».
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