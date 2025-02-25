25 февраля 2025

Из-за ограничений в Сочи задержаны два рейса из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы не смогли вовремя прилететь в Сочи
Курганцы не смогли вовремя прилететь в Сочи Фото:

Курганцы не смогли вовремя улететь на море из-за ограничений в аэропорту Сочи. В качестве мер безопасности 26 февраля там временно не принимали и не отправляли рейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 01:47 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации.

По данным табло аэропорта Сочи, рейс из Кургана сейчас находится в пути и должен прибыть туда в 13:15, а рейс обратно в Курган вылетит только в 14:10 (время московское). На сайте аэропорта Кургана информации о задержках нет.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу курганского аэропорта, там уточнили, что задержка самолета Курган-Сочи составила пять часов. Сейчас самолет находится в пути. Ожидается и задержка рейса Курган — Санкт-Петербург, который по расписанию вылетает из Кургана каждую среду в 15:10. Предварительно вылет запланирован на 21:00.

Самолеты до Сочи на 9 часов задержаны и в соседнем Челябинске. Рейсы выполняют авиакомпании «Икар» и «Nordwind».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы не смогли вовремя улететь на море из-за ограничений в аэропорту Сочи. В качестве мер безопасности 26 февраля там временно не принимали и не отправляли рейсы. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 01:47 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении Росавиации. По данным табло аэропорта Сочи, рейс из Кургана сейчас находится в пути и должен прибыть туда в 13:15, а рейс обратно в Курган вылетит только в 14:10 (время московское). На сайте аэропорта Кургана информации о задержках нет. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в пресс-службу курганского аэропорта, там уточнили, что задержка самолета Курган-Сочи составила пять часов. Сейчас самолет находится в пути. Ожидается и задержка рейса Курган — Санкт-Петербург, который по расписанию вылетает из Кургана каждую среду в 15:10. Предварительно вылет запланирован на 21:00. Самолеты до Сочи на 9 часов задержаны и в соседнем Челябинске. Рейсы выполняют авиакомпании «Икар» и «Nordwind».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...