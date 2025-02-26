Спасатели оперативно прибыли на место пожара
В Тюмени вечером 26 февраля в одной из квартир в многоэтажном доме по улице Кремлевская загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем на площади в пять квадратных метров.
«Сегодня в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 110/2. Благодаря четким действиям тюменских огнеборцев пожар оперативно ликвидирован, его площадь составила 5 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Предварительно, пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Площадь пожара составила пять квадратных метров
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!