26 февраля 2025

В Тюмени загорелась квартира в многоэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели оперативно прибыли на место пожара
Спасатели оперативно прибыли на место пожара Фото:

В Тюмени вечером 26 февраля в одной из квартир в многоэтажном доме по улице Кремлевская загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем на площади в пять квадратных метров.

«Сегодня в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 110/2. Благодаря четким действиям тюменских огнеборцев пожар оперативно ликвидирован, его площадь составила 5 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Предварительно, пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Площадь пожара составила пять квадратных метров
Площадь пожара составила пять квадратных метров
Фото:

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В Тюмени вечером 26 февраля в одной из квартир в многоэтажном доме по улице Кремлевская загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем на площади в пять квадратных метров. «Сегодня в седьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. Тюмень, ул. Кремлевская, д. 110/2. Благодаря четким действиям тюменских огнеборцев пожар оперативно ликвидирован, его площадь составила 5 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Предварительно, пострадавших в результате пожара нет. Причины произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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