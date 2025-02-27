Пермские врачи впервые приняли роды у женщины с дефибриллятором, имплантированным прямо в сердце. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Жительница Соликамска Полина Колесникова мечтала стать мамой. Наши медики из перинатального центра Пермской краевой клинической больницы и Клинического кардиологического диспансера помогли ей исполнить желание безопасно для своего состояния и здоровья малыша», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Пациентку приглашали наблюдаться в Санкт-Петербург, но она отказалась. В день родов девушку доставили в перинатальный центр, где уже поджидала бригада специалистов. Дефибриллятор на время операции отключали, а позже — снова запустили. Малыш появился на свет здоровым.
Ранее URA.RU рассказывало о пермских хирургах, которые провели уникальную операцию трем новорожденным с врожденными пороками кишечника. Сложнейшую процедуру выполнили щадящим способом — через минимальные точечные проколы.
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