В Прикамье врачи впервые приняли роды у пациентки с дефибриллятором в сердце. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка страдала от тяжелой формой аритмии
Девушка страдала от тяжелой формой аритмии Фото:

Пермские врачи впервые приняли роды у женщины с дефибриллятором, имплантированным прямо в сердце. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Жительница Соликамска Полина Колесникова мечтала стать мамой. Наши медики из перинатального центра Пермской краевой клинической больницы и Клинического кардиологического диспансера помогли ей исполнить желание безопасно для своего состояния и здоровья малыша», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Пациентку приглашали наблюдаться в Санкт-Петербург, но она отказалась. В день родов девушку доставили в перинатальный центр, где уже поджидала бригада специалистов. Дефибриллятор на время операции отключали, а позже — снова запустили. Малыш появился на свет здоровым.

Ранее URA.RU рассказывало о пермских хирургах, которые провели уникальную операцию трем новорожденным с врожденными пороками кишечника. Сложнейшую процедуру выполнили щадящим способом — через минимальные точечные проколы.

Маму и младенца понаблюдали некоторое время, а затем отпустили домой
Маму и младенца понаблюдали некоторое время, а затем отпустили домой
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Пермские врачи впервые приняли роды у женщины с дефибриллятором, имплантированным прямо в сердце. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Жительница Соликамска Полина Колесникова мечтала стать мамой. Наши медики из перинатального центра Пермской краевой клинической больницы и Клинического кардиологического диспансера помогли ей исполнить желание безопасно для своего состояния и здоровья малыша», — написал глава региона в своем telegram-канале. Пациентку приглашали наблюдаться в Санкт-Петербург, но она отказалась. В день родов девушку доставили в перинатальный центр, где уже поджидала бригада специалистов. Дефибриллятор на время операции отключали, а позже — снова запустили. Малыш появился на свет здоровым. Ранее URA.RU рассказывало о пермских хирургах, которые провели уникальную операцию трем новорожденным с врожденными пороками кишечника. Сложнейшую процедуру выполнили щадящим способом — через минимальные точечные проколы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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