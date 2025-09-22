Дипломат раскрыл, кого Россия не поддержит на посту генсека ООН

Россия не поддержит кандидатуру на пост следующего генерального секретаря ООН, если тот будет иметь гражданство одной из западных стран. Об этом заявил российский дипломат, постоянный представитель РФ при ООН Дмитрий Логинов.
«Российскую сторону устроит кандидат, который сузит круг разногласий, не будет превышать полномочия, добросовестно отнесется к соблюдению принципов Устава ООН. В Нью-Йорке уже сообщают имена возможных кандидатов на пост нового главного административного должностного лица Всемирной организации», — подчеркнул Логинов для ТАСС.
Заявление прозвучало на фоне начала обсуждений преемника Антониу Гутерриша, чьи полномочия истекают в конце 2026 года. В Нью-Йорке уже называют возможных кандидатов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров критиковал действующего генсека ООН Антониу Гутерриша за несоблюдение принципов беспристрастности и объективности, закрепленных в Уставе ООН. В рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется встреча Лаврова и Гутерриша, где, среди прочего, обсуждаются вопросы реформирования структуры организации и разрешения международных конфликтов.
