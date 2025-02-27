27 февраля 2025

Тюменцев ожидает облачный день

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса
Температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса Фото:

В Тюмени 28 февраля температура воздуха поднимется до -1 градуса. Весь день ожидается облачная погода и небольшие осадки, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 28 февраля температура наружного воздуха составит от -1 до -5 градусов. Облачно, небольшие осадки», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 91%.

Актировки в Тюмени

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

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В Тюмени 28 февраля температура воздуха поднимется до -1 градуса. Весь день ожидается облачная погода и небольшие осадки, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 28 февраля температура наружного воздуха составит от -1 до -5 градусов. Облачно, небольшие осадки», — написано на сайте. Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 91%. Актировки в Тюмени Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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