Тюменцев ожидает облачный день

Температура воздуха в Тюмени поднимется до -1 градуса
В Тюмени 28 февраля температура воздуха поднимется до -1 градуса. Весь день ожидается облачная погода и небольшие осадки, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 28 февраля температура наружного воздуха составит от -1 до -5 градусов. Облачно, небольшие осадки», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха — 91%.
Актировки в Тюмени
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
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