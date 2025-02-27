Правоохранительные органы получили новые поводы для проверки действий руководства областного департамента строительства и ЖКХ. Приближенные к силовым ведомствам источники URA.RU говорят, что люди в погонах проверяют причастность директора Ирины Саблуковой к громкому уголовному процессу в подконтрольном департаменту «Курганавтодоре». О проверках заговорили после оглашения показаний экс-директора управления Ганина, в которых говорится о давлении со стороны чиновницы.
«На скамье подсудимых оказались экс-сотрудники дорожного управления Павел Ганин и Андрей Анисимов. Они признают вину в подписании актов по непостроенной дороге в Половинском округе. Но оба будут заявлять, что сделали это под давлением вышестоящего руководителя Саблуковой», — утверждают источники.
Подсудимые по делу «Курганавтодора» подписали документы якобы после неоднократных звонков руководителя, требовавшей принять работы. Понадеявшись на восстановительные работы в рамках гарантии, Ганин и Анисимов подписали бумаги подрядчика. Последующая оплата причинила ущерб на 20,9 миллиона рублей.
Другие источники из строительной сферы утверждают, что правоохранители абсолютно невовремя решили проверять депстрой. «У Саблуковой сейчас наступает сложный период накануне паводка, ей нужно вплотную заниматься подготовкой региональных дорог и объектов», — говорят собеседники агентства. Они же замечают, что жалобы подсудимых на третьих лиц часто бывают необоснованными. Они могут наговаривать на начальство, чтобы смягчить наказание.
Редакция направило запрос в правоохранительные органы. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало на суде по делу «Курганавтодора» экс-чиновник Анисимов полностью признал свою вину в подписании документов. Другой фигурант тоже подтвердил, что подписывал акты за несделанные работы.
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