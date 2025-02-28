В Курганской области обанкротившимся хозяйствам ищут новых владельцев

В Курганской области идут торги, на которых выставлено имущество обанкротившихся хозяйств. В Куртамыше продается имущество ИП главы КФК Сергея Кривощекова, а в Кетовском округе — некогда передовой СПК «Юбилейный». Сведения о лотах опубликованы на торговых площадках.
«Имущество ИП главы КФК Кривощекова С.И. выставлено на торги. Производственно-технологический комплекс включает в себя недвижимое имущество, земельные участки производственного и сельскохозяйственного назначения, транспортные средства, специализированную технику, права аренды земельных участков», — указано на торговой площадке.
На площадке размещено несколько лотов обанкротившегося хозяйства. Часть имущества уже продана. Так, нежилое здание в Куртамыше, представляющее собой торговый павильон площадью 61,6 квадратных метра, было продано за 2 160 000 рублей. Самый дорогой лот — собственно производственно-технологический комплекс, выставленный за 117 122 535 рублей, пока не обрел новых хозяев. Торги признаны не состоявшимися, поскольку ни одной заявки не поступило.
СПК «Юбилейный» выставлен на продажу за 11 000 000 рублей. 7 марта завершится прием заявок. С этой же даты начнется прием ценовых предложений. Производственно-технологический комплекс включает в себя здания и участки различного назначения, спецтехнику и многое другое.
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