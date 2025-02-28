28 февраля 2025

Жители ЯНАО установили сразу два рекорда на Дне оленевода

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В Тарко-Сале прошел самый массовый забег оленей в ЯНАО
В Тарко-Сале прошел самый массовый забег оленей в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

На Дне оленевода в Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) установили сразу два рекорда Ямала. Здесь зафиксированы самый массовый на старт забега оленей и самый большой объем угощений, сообщили в правительстве региона.

«В Пуровском районе зафиксирован самый массовый на Ямале старт забега оленей. Одновременно в забеге участвовали более 120 упряжек… Установили ямальские рекорды и в угощениях. Завод „Пур-рыба“ приготовил уху „Пуровская по-рыбацки“ объемом более тысячи литров из пяти центнеров рыбы 12 видов и 100 килограммов икры ряпушки, щуки и щекура», — написано на сайте ведомства.

Помимо прочего, на празднике приготовили 1 200 литров северного чая из ягод и трав, а также знаменитый северный десерт из брусники, морошки, клюквы, кедровых орехов и сгущенного молока. Однако мэру Пуровского района не удалось выдержать долгую интригу по количеству чумов на площадке Дня оленевода — на сайте правительства раскрыли секрет — их оказалось 25.

Мэр Пуровского района Кирилл Трапезников подарит призы троим посетителям Дня оленевода. Для этого гостям праздника нужно правильно посчитать количество чумов, которые расположены на площадке.

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На Дне оленевода в Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) установили сразу два рекорда Ямала. Здесь зафиксированы самый массовый на старт забега оленей и самый большой объем угощений, сообщили в правительстве региона. «В Пуровском районе зафиксирован самый массовый на Ямале старт забега оленей. Одновременно в забеге участвовали более 120 упряжек… Установили ямальские рекорды и в угощениях. Завод „Пур-рыба“ приготовил уху „Пуровская по-рыбацки“ объемом более тысячи литров из пяти центнеров рыбы 12 видов и 100 килограммов икры ряпушки, щуки и щекура», — написано на сайте ведомства. Помимо прочего, на празднике приготовили 1 200 литров северного чая из ягод и трав, а также знаменитый северный десерт из брусники, морошки, клюквы, кедровых орехов и сгущенного молока. Однако мэру Пуровского района не удалось выдержать долгую интригу по количеству чумов на площадке Дня оленевода — на сайте правительства раскрыли секрет — их оказалось 25. Мэр Пуровского района Кирилл Трапезников подарит призы троим посетителям Дня оленевода. Для этого гостям праздника нужно правильно посчитать количество чумов, которые расположены на площадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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