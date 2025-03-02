Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский посетили строящиеся объекты окружной столицы. Артюхов приказал подрядчику ускорить сроки сдачи лицея, в котором будут учиться старшеклассники.
«На выходных вместе с Алексеем Титовским оценил стройки и капремонты соцобъектов Салехарда. В лицее будут учиться старшеклассники по пяти профилям, для этого полностью обновляем здание. Есть небольшое отставание по срокам выполнения работ, поставил задачу ускориться», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Он также напомнил про строительство в Обдорском микрорайоне второго садика. «Здесь будет безбарьерное пространство и много солнечного света. В зимнем саду с настоящими растениями малыши смогут гулять во время непогоды», — сообщил глава округа.
В экстрим-парке возле «Геолога», помимо современных спортивных зон, будут предусмотрены хороший звук и свет для проведения мероприятий разнообразного формата. Губернатор Ямала Артюхов активно участвует в развитии инфраструктуры Салехарда, ранее он проверял подготовку мерзлотника под Обдорским острогом к открытию для экскурсий и участвовал в обновлении спортзала МЧС. Также в рамках улучшения городской среды, посвященной новому званию Салехарда «Город трудовой доблести», было запланировано озеленение площади Победы и установка новой стелы.
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