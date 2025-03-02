02 марта 2025

Ямальские дорожники обновили информацию о работе зимников

Три зимника в ЯНАО открыты для проезда
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы могут проехать по трем зимникам
Ямальцы могут проехать по трем зимникам Фото:

Дорожники Ямала предупредили жителей о том, как работают зимники в округе. Проезд для машин весом до 30 тонн разрешен только на двух зимних автодорогах, сообщили в дептранспорта.

«Информация о работе зимников: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги движение открыто для всех автомобилей общей массой до 30 тонн. Коротчаево-Красноселькуп: движение открыто для всех авто общей массой до 30 тонн. Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале: движение открыто для полноприводных автомобилей общей массой до 15 тонн», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Ранее на Ямале из-за сильного ветра и метели возникали временные ограничения на движение по зимним автодорогам, включая дорогу между Лабытнанги и Харпом. Однако с недавних пор ограничения были сняты на трех ключевых зимниках: Коротчаево-Красноселькуп, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, что позволило возобновить движение транспортных средств с соблюдением установленных норм по массе.

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Дорожники Ямала предупредили жителей о том, как работают зимники в округе. Проезд для машин весом до 30 тонн разрешен только на двух зимних автодорогах, сообщили в дептранспорта. «Информация о работе зимников: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги движение открыто для всех автомобилей общей массой до 30 тонн. Коротчаево-Красноселькуп: движение открыто для всех авто общей массой до 30 тонн. Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале: движение открыто для полноприводных автомобилей общей массой до 15 тонн», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Ранее на Ямале из-за сильного ветра и метели возникали временные ограничения на движение по зимним автодорогам, включая дорогу между Лабытнанги и Харпом. Однако с недавних пор ограничения были сняты на трех ключевых зимниках: Коротчаево-Красноселькуп, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, что позволило возобновить движение транспортных средств с соблюдением установленных норм по массе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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