03 марта 2025

В Тюмени на полгода перенесли концерт популярной рок-группы

В Тюмени концерт группы «Аффинаж» перенесли с 6 марта на 6 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Солист группы восстанавливается после пневмонии
Солист группы восстанавливается после пневмонии Фото:

В Тюмени отменили концерт рок-группы «Аффинаж», который должен был состояться 6 марта, и перенесли выступление на 6 сентября. Причиной стала болезнь солиста Михаила Калинина — пневмония. Информация представлена в соцсетях музыкантов.

«Мы вынуждены перенести уральскую и сибирскую ветку большого тура „Аффинаж“ „Лучшее“. На протяжении последних двух недель Эм Калинин боролся с весьма тяжелой формой пневмонии. Мы надеялись, что времени хватит, и болезнь отступит. К сожалению, не все во власти человека: врачи оставили Эма под наблюдением для продолжения курса лечения», — такой пост появился в группе «Аффинаж» в социальной сети «ВКонтакте».

Концерт должен был состояться в Тюмени 6 марта. Новая дата назначена через полгода — на 6 сентября.

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В Тюмени отменили концерт рок-группы «Аффинаж», который должен был состояться 6 марта, и перенесли выступление на 6 сентября. Причиной стала болезнь солиста Михаила Калинина — пневмония. Информация представлена в соцсетях музыкантов. «Мы вынуждены перенести уральскую и сибирскую ветку большого тура „Аффинаж“ „Лучшее“. На протяжении последних двух недель Эм Калинин боролся с весьма тяжелой формой пневмонии. Мы надеялись, что времени хватит, и болезнь отступит. К сожалению, не все во власти человека: врачи оставили Эма под наблюдением для продолжения курса лечения», — такой пост появился в группе «Аффинаж» в социальной сети «ВКонтакте». Концерт должен был состояться в Тюмени 6 марта. Новая дата назначена через полгода — на 6 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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