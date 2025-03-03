В Тюмени на полгода перенесли концерт популярной рок-группы

В Тюмени отменили концерт рок-группы «Аффинаж», который должен был состояться 6 марта, и перенесли выступление на 6 сентября. Причиной стала болезнь солиста Михаила Калинина — пневмония. Информация представлена в соцсетях музыкантов.
«Мы вынуждены перенести уральскую и сибирскую ветку большого тура „Аффинаж“ „Лучшее“. На протяжении последних двух недель Эм Калинин боролся с весьма тяжелой формой пневмонии. Мы надеялись, что времени хватит, и болезнь отступит. К сожалению, не все во власти человека: врачи оставили Эма под наблюдением для продолжения курса лечения», — такой пост появился в группе «Аффинаж» в социальной сети «ВКонтакте».
Концерт должен был состояться в Тюмени 6 марта. Новая дата назначена через полгода — на 6 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!