ДТП с участием автобуса произошло у Дома Быта в Кургане
В Кургане около Дома Бытовых услуг произошло ДТП с участием городского автобуса. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая скорую помощь и сотрудников ГАИ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В районе Дома Быта в Кургане произошло ДТП с участием городского автобуса и Газели. На месте работают сотрудники ДПС, прибыла бригада скорой помощи, пожарный автомобиль», — сообщает корреспондент агентства.
URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию с просьбой уточнить информацию о дорожном происшествии. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
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