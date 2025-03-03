03 марта 2025

Городской автобус попал в ДТП в центре Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием автобуса произошло у Дома Быта в Кургане
ДТП с участием автобуса произошло у Дома Быта в Кургане Фото:

В Кургане около Дома Бытовых услуг произошло ДТП с участием городского автобуса. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая скорую помощь и сотрудников ГАИ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В районе Дома Быта в Кургане произошло ДТП с участием городского автобуса и Газели. На месте работают сотрудники ДПС, прибыла бригада скорой помощи, пожарный автомобиль», — сообщает корреспондент агентства.

URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию с просьбой уточнить информацию о дорожном происшествии. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

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В Кургане около Дома Бытовых услуг произошло ДТП с участием городского автобуса. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая скорую помощь и сотрудников ГАИ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В районе Дома Быта в Кургане произошло ДТП с участием городского автобуса и Газели. На месте работают сотрудники ДПС, прибыла бригада скорой помощи, пожарный автомобиль», — сообщает корреспондент агентства. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию с просьбой уточнить информацию о дорожном происшествии. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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