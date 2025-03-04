Депутат Галиева, у которой прошли обыски, хочет уйти из Шадринской думы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринской думе место депутата будет пустовать
В Шадринской думе место депутата будет пустовать Фото:

Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Юлия Галиева (на сайте структуры ее фамилия указана как Загваздина) хочет сложить полномочия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой гордумы. По одной из версий, оставить пост она решила после обысков, которые проходили у нее и ее коллеги — депутата Александра Бухарова. 

«Загваздина принесла заявление на сложение полномочий депутата городской думы Шадринска. Она проходит по одному делу вместе с Александром Бухаровым. До этого у них проходили обыски», — рассказывают URA.RU инсайдеры. 

При этом, уход Галиевой станет болезненным для одной из партии. Сама депутат представляет интересы «Справедливой России», от которого она и пошла в городскую думу. Инсайдеры уверены, что сложение полномочий может привести к развалу фракции, так как Загваздина считается основной фигурой партии в Шадринске. 

Корреспондент URA.RU обратилась в Шадринскую думу. Журналисту ответили, что заявление на сложение полномочий от имени депутата Юлии Галиевой действительно поступило. Более развернутого комментария получить не удалось. 

Ранее URA.RU писало, что силовики проводили обыски у депутата Шадринской городской думы от партии «Справедливая Россия» — Юлии Галиевой. Все из-за четырех проектов, в рамках которых якобы было совершено хищение денежных средств. До этого следователи проводили задержание депутата Александра Бухарова. По данным источника агентства, были найдены нарушения при строительстве детских площадок и других инфраструктурных проектов на государственные деньги — гранты. Этими проектами занимался Бухаров. Ущерб мог составить около трех миллионов рублей. Однако закончились ли громкие обыски силовиков возбуждением уголовных дел — агентству неизвестно. Правоохранители не комментируют ход расследования, если оно продолжается.

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Депутат Шадринской городской думы (Курганская область) Юлия Галиева (на сайте структуры ее фамилия указана как Загваздина) хочет сложить полномочия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой гордумы. По одной из версий, оставить пост она решила после обысков, которые проходили у нее и ее коллеги — депутата Александра Бухарова.  «Загваздина принесла заявление на сложение полномочий депутата городской думы Шадринска. Она проходит по одному делу вместе с Александром Бухаровым. До этого у них проходили обыски», — рассказывают URA.RU инсайдеры.  При этом, уход Галиевой станет болезненным для одной из партии. Сама депутат представляет интересы «Справедливой России», от которого она и пошла в городскую думу. Инсайдеры уверены, что сложение полномочий может привести к развалу фракции, так как Загваздина считается основной фигурой партии в Шадринске.  Корреспондент URA.RU обратилась в Шадринскую думу. Журналисту ответили, что заявление на сложение полномочий от имени депутата Юлии Галиевой действительно поступило. Более развернутого комментария получить не удалось.  Ранее URA.RU писало, что силовики проводили обыски у депутата Шадринской городской думы от партии «Справедливая Россия» — Юлии Галиевой. Все из-за четырех проектов, в рамках которых якобы было совершено хищение денежных средств. До этого следователи проводили задержание депутата Александра Бухарова. По данным источника агентства, были найдены нарушения при строительстве детских площадок и других инфраструктурных проектов на государственные деньги — гранты. Этими проектами занимался Бухаров. Ущерб мог составить около трех миллионов рублей. Однако закончились ли громкие обыски силовиков возбуждением уголовных дел — агентству неизвестно. Правоохранители не комментируют ход расследования, если оно продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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