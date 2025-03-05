Погода в Шадринске: 10-дневный прогноз с колебаниями температуры и ветра

В Шадринске через 10 дней столбики термометров покажут плюс
© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске через 10 дней будут плюсовые температуры
В Шадринске через 10 дней будут плюсовые температуры Фото:

В Шадринске (Курганская область) на ближайшие 10 дней ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры и ветра. URA.RU приводит подробный прогноз.

Среда, 5 марта: Температура воздуха составит около -5°C. Ожидается пасмурная погода с порывами ветра до 7 м/с.

Четверг, 6 марта: Температура опустится до -15°C ночью и будет около -5°C днем. Ветер будет умеренным, до 5 м/с.

Пятница, 7 марта: Дневная температура составит -4°C, ночью ожидается -12°C. Ветер будет слабым, около 3 м/с.

Суббота, 8 марта: Температура воздуха будет колебаться от -12°C ночью до -4°C днем. Порывы ветра достигнут 5 м/с.

Воскресенье, 9 марта: Ночью ожидается -12°C, днем -4°C. Ветер будет умеренным, до 7 м/с.

Понедельник, 10 марта: Температура составит -6°C днем и -11°C ночью. Порывы ветра усилятся до 7 м/с.

Вторник, 11 марта: Ночью ожидается -13°C, днем -6°C. Ветер будет сильным, до 10 м/с.

Среда, 12 марта: Температура воздуха будет около -2°C днем и -11°C ночью. Порывы ветра достигнут 13 м/с.

Четверг, 13 марта: Ожидается потепление до 3°C днем и -3°C ночью. Ветер будет умеренным, до 9 м/с.

Пятница, 14 марта: Температура составит 4°C днем и -4°C ночью. Порывы ветра будут до 7 м/с.

Суббота, 15 марта: Дневная температура достигнет 5°C, ночью ожидается -3°C. Ветер будет умеренным, до 7 м/с.

Воскресенье, 16 марта: Ожидается дальнейшее потепление до +°C днем и +°C ночью. Порывы ветра будут до 7 м/с.

В начале марта в Шадринске и Кургане наблюдались сильные морозы, утром 5 марта температура опускалась до -16°C, днем потепление доходило до -4°C, вечером столбики термометров показывали около -10°C. Скорость ветра достигала 6 м/с, прогнозировались местами осадки. В последующие дни ожидается постепенное потепление и усиление ветра.

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В Шадринске (Курганская область) на ближайшие 10 дней ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры и ветра. URA.RU приводит подробный прогноз. Среда, 5 марта: Температура воздуха составит около -5°C. Ожидается пасмурная погода с порывами ветра до 7 м/с. Четверг, 6 марта: Температура опустится до -15°C ночью и будет около -5°C днем. Ветер будет умеренным, до 5 м/с. Пятница, 7 марта: Дневная температура составит -4°C, ночью ожидается -12°C. Ветер будет слабым, около 3 м/с. Суббота, 8 марта: Температура воздуха будет колебаться от -12°C ночью до -4°C днем. Порывы ветра достигнут 5 м/с. Воскресенье, 9 марта: Ночью ожидается -12°C, днем -4°C. Ветер будет умеренным, до 7 м/с. Понедельник, 10 марта: Температура составит -6°C днем и -11°C ночью. Порывы ветра усилятся до 7 м/с. Вторник, 11 марта: Ночью ожидается -13°C, днем -6°C. Ветер будет сильным, до 10 м/с. Среда, 12 марта: Температура воздуха будет около -2°C днем и -11°C ночью. Порывы ветра достигнут 13 м/с. Четверг, 13 марта: Ожидается потепление до 3°C днем и -3°C ночью. Ветер будет умеренным, до 9 м/с. Пятница, 14 марта: Температура составит 4°C днем и -4°C ночью. Порывы ветра будут до 7 м/с. Суббота, 15 марта: Дневная температура достигнет 5°C, ночью ожидается -3°C. Ветер будет умеренным, до 7 м/с. Воскресенье, 16 марта: Ожидается дальнейшее потепление до +°C днем и +°C ночью. Порывы ветра будут до 7 м/с. В начале марта в Шадринске и Кургане наблюдались сильные морозы, утром 5 марта температура опускалась до -16°C, днем потепление доходило до -4°C, вечером столбики термометров показывали около -10°C. Скорость ветра достигала 6 м/с, прогнозировались местами осадки. В последующие дни ожидается постепенное потепление и усиление ветра.
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