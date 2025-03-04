В ЯНАО руководство детсада подозревают в махинациях с контрактами

Прокуратура ЯНАО потребовала от руководства детского садика «Брусничка» из Белоярска расторгнуть договор с охранным предприятием, следует из материалов окружного Арбитражного суда. По сведениям источников URA.RU, руководство дробило контракты для обхода конкурентных процедур.
«Рассмотрев исковое заявление Прокуратуры ЯНАО к МДОУ „Брусничка“, признать недействительными контракты с „Частной охранной организацией“. Взыскать 3 088 800 рублей», — следует из иска прокуратуры, размещенном в картотеке суда.
От источников агентству стало известно, что контракты заключались без закупочных процедур, в обход всех формальностей. Единую сделку раздробили на ряд тождественных договоров для обхода конкурентов.
Корреспондент URA.RU обратился в прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.
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