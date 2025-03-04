04 марта 2025

В ЯНАО руководство детсада подозревают в махинациях с контрактами

Прокуратура ЯНАО требует от детсада расторгнуть контракты с ЧОП
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство детсада из ЯНАО подозревают в махинациях
Руководство детсада из ЯНАО подозревают в махинациях Фото:

Прокуратура ЯНАО потребовала от руководства детского садика «Брусничка» из Белоярска расторгнуть договор с охранным предприятием, следует из материалов окружного Арбитражного суда. По сведениям источников URA.RU, руководство дробило контракты для обхода конкурентных процедур. 

«Рассмотрев исковое заявление Прокуратуры ЯНАО к МДОУ „Брусничка“, признать недействительными контракты с „Частной охранной организацией“. Взыскать 3 088 800 рублей», — следует из иска прокуратуры, размещенном в картотеке суда.

От источников агентству стало известно, что контракты заключались без закупочных процедур, в обход всех формальностей. Единую сделку раздробили на ряд тождественных договоров для обхода конкурентов.

Корреспондент URA.RU обратился в прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщило, что бизнесмена из Екатеринбурга обманула завхоз из Губкинского. Женщина ввела в заблуждение предпринимателя и получала от него взятки.

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Прокуратура ЯНАО потребовала от руководства детского садика «Брусничка» из Белоярска расторгнуть договор с охранным предприятием, следует из материалов окружного Арбитражного суда. По сведениям источников URA.RU, руководство дробило контракты для обхода конкурентных процедур.  «Рассмотрев исковое заявление Прокуратуры ЯНАО к МДОУ „Брусничка“, признать недействительными контракты с „Частной охранной организацией“. Взыскать 3 088 800 рублей», — следует из иска прокуратуры, размещенном в картотеке суда. От источников агентству стало известно, что контракты заключались без закупочных процедур, в обход всех формальностей. Единую сделку раздробили на ряд тождественных договоров для обхода конкурентов. Корреспондент URA.RU обратился в прокуратуру за комментарием. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщило, что бизнесмена из Екатеринбурга обманула завхоз из Губкинского. Женщина ввела в заблуждение предпринимателя и получала от него взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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