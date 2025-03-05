В Курганской области прошел ряд назначений. Департамент общественной безопасности возглавил участник СВО Илья Шалита. В притобольном муниципальном округе избран глава администрации. В кетовской окружной думе поменялся спикер. ФСБ провела задержание жителя Шадринска в Москве. Об этих и других событиях в Курганской области, случившихся 5 марта — в дайджесте URA.RU.
Проверка систем оповещения
В Кургане и других муниципальных образованиях Курганской области прозвучали тестовые сирены. Эта мера была предпринята для проверки готовности системы оповещения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 5 марта 2025 года, с 10:40 до 10:43 местного времени, было проведено короткое включение электросирен. Сигнал «Внимание всем!» послужил тестом возможностей системы гражданской обороны.
Открыта улица Свердлова в областном центре
Участок улицы Свердлова в Кургане, ранее закрытый для проведения ремонтных работ, снова открыт для движения транспорта. Подрядчик справился с экстренными работами менее, чем за двое суток.
Перекрытие части дороги случилось в начале недели для устранения возникшей аварии. В результате перекрытия, в часы пик, автомобилисты столкнулись с серьезными пробками на альтернативных маршрутах.
Губернатор поручил доделать мосты
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал своих подчиненных уделить особое внимание завершению ремонтных работ на мостах, расположенных на улице Бурова-Петрова, с началом предстоящего сезона. Глава региона попросил коллег обеспечить строгий контроль за завершением всех необходимых работ. Речь идет о нанесении асфальтового покрытия на проезжей части мостов, тротуарах, а также о замене элементов перильных ограждений.
В Кетово поменялся председатель окружной думы
В Кетовском муниципальном округе прошли внеочередные выборы председателя думы. После ухода в отставку осужденного за смертельное ДТП Леонида Воинкова, депутатам пришлось избрать нового спикера. Им стал Александр Карташов из села Большое Чаусово.
В Притобольном округе выбран новый глава администрации
Фарит Ахметов был избран главой Притобольного округа Курганской области. До этого он исполнял обязанности главы администрации. Выборы прошли на спецзаседании Думы Притобольного округа. Депутаты выбирали между Фаритом Ахметовы и Андреем Барановым.
В департамент правительства прибыл начальник
Руководителем департамента общественной безопасности правительства Курганской области стал участник военной спецоперации. Согласно данным сайта правительства, Илья Шалита официально возглавил недавно созданную структуру властей.
Сотрудники ФСБ провели задержание в Москве
Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали в Москве мужчину, родом из Шадринска. Он подозревается в совершении действий, направленных на публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также в оправдании терроризма. Задержанный активно выражал радикальные взгляды, публикуя провокационные комментарии в социальных сетях, в специализированных группах. В этих комментариях он раскритиковывал деятельность администрации Шадринска и призывал к насильственным действиям против ее сотрудников и местных политических деятелей, а также к насильственному изменению государственной власти через революционный переворот.
Новые дела группы автоподставщиков
Полиция заявила о возбуждении двух новых уголовных дел на группу лиц, задержанный в прошлом ноябре. Ущерб по новым эпизодам составляет 280 тысяч рублей. Напомним, что в ноябре были задержаны дочери местного депутата гордумы, сестры Марина и Елена Камшиловы, а также еще четверо горожан. Их силовики считают мошенниками в области автострахования и автоподставщиками.
Рост цен на цветы
Курганцы в преддверии Международного женского дня стали сравнивать цены на цветы. По утверждениям многих горожан, стоимость с прошлого года выросла до 40%. Чтобы без цветов никто не остался, мэрия установит 18 нестационарных точек, где будут торговать живыми цветами накануне праздника.
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