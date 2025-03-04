Осужденный за ДТП спикер курганской думы Воинков ушел в отставку

Осужденный за смертельное ДТП спикер Кетовской окружной думы (Курганская область) Леонид Воинков покидает пост. Депутаты решение приняли и уже выбрали нового председателя. Об этом сообщается в telegram-канале главы Кетовского округа Олега Язовских.
«Состоялось заседание Думы Кетовского муниципального округа. Был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя Думы I созыва Воинкова Леонида Николаевича», — пишет Язовских.
До этого Воинкова оставляли в должности председателя. Власти округа ссылались на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Новым спикером Кетовской думы стал Александр Карташов. Его кандидатуру депутаты приняли единогласно.
Ранее URA.RU сообщало, что в суд поступило уголовное дело депутата Воинкова. Его судили за то, что в марте он стал виновником дорожной аварии, в которой погиб пенсионер. В суде Воинков свою вину признал. Позднее суд признал политика виновным. «Ему вынесено наказание 1 год и 6 месяцев принудительных работ. Где он будет отбывать наказание, будет решаться органами системы исполнения наказаний», — сообщили в суде.
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