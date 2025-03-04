04 марта 2025

Осужденный за ДТП спикер курганской думы Воинков ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты выбрали нового спикера Кетовской думы
Депутаты выбрали нового спикера Кетовской думы Фото:

Осужденный за смертельное ДТП спикер Кетовской окружной думы (Курганская область) Леонид Воинков покидает пост. Депутаты решение приняли и уже выбрали нового председателя. Об этом сообщается в telegram-канале главы Кетовского округа Олега Язовских. 

«Состоялось заседание Думы Кетовского муниципального округа. Был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя Думы I созыва Воинкова Леонида Николаевича», — пишет Язовских. 

До этого Воинкова оставляли в должности председателя. Власти округа ссылались на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Новым спикером Кетовской думы стал Александр Карташов. Его кандидатуру депутаты приняли единогласно. 

Ранее URA.RU сообщало, что в суд поступило уголовное дело депутата Воинкова. Его судили за то, что в марте он стал виновником дорожной аварии, в которой погиб пенсионер. В суде Воинков свою вину признал. Позднее суд признал политика виновным. «Ему вынесено наказание 1 год и 6 месяцев принудительных работ. Где он будет отбывать наказание, будет решаться органами системы исполнения наказаний», — сообщили в суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осужденный за смертельное ДТП спикер Кетовской окружной думы (Курганская область) Леонид Воинков покидает пост. Депутаты решение приняли и уже выбрали нового председателя. Об этом сообщается в telegram-канале главы Кетовского округа Олега Язовских.  «Состоялось заседание Думы Кетовского муниципального округа. Был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата и председателя Думы I созыва Воинкова Леонида Николаевича», — пишет Язовских.  До этого Воинкова оставляли в должности председателя. Власти округа ссылались на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Новым спикером Кетовской думы стал Александр Карташов. Его кандидатуру депутаты приняли единогласно.  Ранее URA.RU сообщало, что в суд поступило уголовное дело депутата Воинкова. Его судили за то, что в марте он стал виновником дорожной аварии, в которой погиб пенсионер. В суде Воинков свою вину признал. Позднее суд признал политика виновным. «Ему вынесено наказание 1 год и 6 месяцев принудительных работ. Где он будет отбывать наказание, будет решаться органами системы исполнения наказаний», — сообщили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...