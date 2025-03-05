В ЯНАО открылись классы по управлению и обслуживанию БПЛА

В Салехарде на базе клуба единоборств открыли классы, в которых молодежь будут обучать управлению и обслуживанию БПЛА, а также тактической медицине. Сейчас в классах обучаются 10 ребят допризывного возраста, сообщает спикер окружного парламента Сергей Ямкин.
«Вчера в Салехарде на базе клуба единоборств ВАРК открыли специализированные классы по трем направлениям: управление БПЛА, тактическая медицина, сборка и обслуживание дронов. Помощь в приобретении оборудования оказали Эдуард Хабэчевич Яунгад и индивидуальный предприниматель Максим Богомолов. С помещением под классы помог глава окружной столицы Алексей Леонидович Титовский», — пишет Сергей Ямкин в своем telegram-канале.
Глава парламента сам наблюдал за тем, как школьники осваивают на симуляторах виртуальный прототип летательных аппаратов. «Сейчас в классах обучается 10 человек, упор сделан на ребят допризывного возраста. В будущем представители „Варка“ намерены разделить молодых людей на возрастные группы», — отмечает спикер.
Ранее в ЯНАО открыли Арктический испытательный центр. На его базе в экстремальных условиях будут тестироваться и базироваться как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты.
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