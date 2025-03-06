В Тюменской области зарегистрировано более 2000 безработных

В строительной сфере Тюменской области открыто 3000 вакансий
На начало марта в Тюменской области зарегистрировано больше 2000 безработных. Такие данные опубликовал на портале органов власти департамент труда и занятости региона.
«Зарегистрировано 2200 человек в качестве безработных. Также зарегистрировано более 17,6 тысяч вакансий», — говорится в статистике департамента.
Отмечается, что больше всего вакансий открыто в сфере строительства — их число приблизилось к 3000. Кроме строительства в лидерах — сферы обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства.
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