06 марта 2025

В Тюменской области зарегистрировано более 2000 безработных

Уровень безработицы в Тюмени на 6 марта составляет 0,29%
© Служба новостей «URA.RU»
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В строительной сфере Тюменской области открыто 3000 вакансий
В строительной сфере Тюменской области открыто 3000 вакансий Фото:

На начало марта в Тюменской области зарегистрировано больше 2000 безработных. Такие данные опубликовал на портале органов власти департамент труда и занятости региона. 

«Зарегистрировано 2200 человек в качестве безработных. Также зарегистрировано более 17,6 тысяч вакансий», — говорится в статистике департамента.

Отмечается, что больше всего вакансий открыто в сфере строительства — их число приблизилось к 3000. Кроме строительства в лидерах — сферы обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства.

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На начало марта в Тюменской области зарегистрировано больше 2000 безработных. Такие данные опубликовал на портале органов власти департамент труда и занятости региона.  «Зарегистрировано 2200 человек в качестве безработных. Также зарегистрировано более 17,6 тысяч вакансий», — говорится в статистике департамента. Отмечается, что больше всего вакансий открыто в сфере строительства — их число приблизилось к 3000. Кроме строительства в лидерах — сферы обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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