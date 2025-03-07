СВО продолжится, пока Украина отказывается от переговоров: о чем сказал Песков 7 марта

Россия стремится достигать своих целей политико-дипломатическими методами, однако специальная военная операция на Украине будет продолжена в свете отказа Киева от переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, продолжение СВО необходимо для обеспечения российских интересов. Другие заявления Пескова — в материале URA.RU.
СВО продолжится, пока Украина запрещает переговоры
Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия отдает предпочтение достижению своих целей через политико-дипломатические методы. Однако, учитывая текущую ситуацию, когда Украиной введен запрет на переговоры, РФ продолжит проведение специальной военной операции. Об этом Песков заявил в ответ на вопросы журналистов, комментируя мнение президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина якобы вынуждены искать соглашение.
СВО проводится для обеспечения безопасности РФ
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул необходимость обеспечения безопасности России, для чего и проводится спецоперация. «У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность», — подчеркнул Песков.
Россия для ЕС — главный противник
Кремль выразил тревогу в связи с намерениями Евросоюза наращивать свои военные мощности. По словам Дмитрия Пескова, ЕС активизировал процессы укрепления своих оборонных мощностей, так как воспринимает Россию в роли основного противника.
Песков подчеркнул, что Евросоюз постоянно выставляет Россию в качестве главной угрозы. Милитаризация направлена против России. Это может привести к необходимости серьезного беспокойства и к разработке контрмер, заявил представитель Кремля, добавив, что такая конфронтационная позиция ЕС является несовместимой с попытками найти мирное решение украинского конфликта.
РФ следит за милитаризацией в ЕС
Россия внимательно следит за милитаризацией и за развитием оборонного сектора в Евросоюзе, заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в ЕС активно обсуждают вопросы милитаризации и укрепления оборонных способностей. «Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем», — отметил Песков в ответ на вопросы журналистов о планах Евросоюза по развитию военно-промышленного комплекса.
Путин сам захотел встретиться с вдовами бойцов СВО
Песков заявил, что инициатива организации встречи президента России Владимира Путина с вдовами героев СВО исходит непосредственно от главы государства. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что такие встречи являются важной частью обратной связи и выражением уважения к семьям погибших. Организацией мероприятий занимается специализированный фонд под руководством Анны Цивилевой, которая отвечает за координацию данных инициатив.
По словам пресс-секретаря, для президента крайне важно лично общаться с вдовами, чтобы на основе их переживаний и опыта выявлять и решать проблемы, стоящие перед семьями героев. Песков отметил, что многие из этих проблем можно решить довольно быстро, но предугадать их возникновение заранее часто бывает сложно.
Невозможность абстрагироваться от ядерных арсеналов в Европе
Дмитрий Песков подчеркнул необходимость диалога между Россией и США по вопросам международной безопасности, особенно в свете угроз использования ядерного оружия со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Это заявление было сделано в ответ на призыв президента США Дональда Трампа к ядерному разоружению.
«Диалог между РФ и США по контролю над вооружением необходим с точки зрения интересов стран и международной безопасности. Абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в этом диалоге невозможно», — отметил Песков.
Стамбульские соглашения могут стать основой мирного договора
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что стамбульские соглашения могут стать основой для мирного договора между Россией и Украиной. Песков отметил, что в Вашингтоне уже прозвучали заявления о возможности использования данных соглашений в качестве платформы для будущих переговоров. Представитель Кремля также добавил, что переговорный процесс может начаться с этого вопроса, согласно указаниям президента Владимира Путина.
Контакты РФ и США идут
Песков сообщил, что взаимодействие между Россией и США продолжается, однако на данный момент отсутствует новая информация о составе американских переговорщиков по вопросам Украины. Он также уточнил, что пока не определено, кто будет представлять Россию в этих переговорах.
Удары по Украине не были местью Макрону
Песков отверг предположения о том, что недавние удары по территории Украины являлись ответом на действия президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Пескова, действия России на Украине не имеют связи с международной политикой и продолжаются в рамках уже запланированных операций.
«Нет, мы не согласны с такой точкой зрения», — прокомментировал Песков. Это заявление последовало после того, как некоторые европейские аналитики высказали мнение, что Россия могла осуществить удары в ответ на инициативу Макрона о перемирии. Песков подчеркнул, что целью военных действий является поражение целей, связанных с военной инфраструктурой и производством военных средств.
Безопасность ВС РФ в Сирии на должном уровне
Пресс-секретарь президента России подтвердил, что российские военные в Сирии обеспечены необходимой степенью безопасности. «В целом я не стал бы комментировать этот ход операции, потому что мы не знаем деталей», — сказал он в ответ на запросы журналистов, интересующихся реакцией Москвы на ухудшение обстановки в Сирии.
Путин проведет совещание с членами Совбеза
В пятницу, 7 марта, состоится совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сегодня Путин работает в Кремле, он проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил Песков в беседе с журналистами.
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