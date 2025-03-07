Термы, концерт и пицца: где в Кургане отдохнуть, поесть и развлечься за полцены

Курганцы могут вкусно поесть, отдохнуть в термах и побывать на концерте, и все это в разы дешевле обычного. Корреспондент URA.RU выяснял, какие скидки действуют на еду, отдых и развлечения в ближайшие дни.
Термальный курорт можно посетить за полцены, если приобрести купон за 145 рублей на популярном сайте скидок. Тогда за вход нужно будет заплатить 750 рублей вместо 1500.
Сразу три 25-сантиметровые пиццы обойдутся за 899 рублей вместо 1798 с купоном. Стоимость купона, дающего право на скидку — 179 рублей. До завершения акции осталось чуть более суток, указано на сайте скидочных купонов.
На концерт популярного исполнителя Akmal можно попасть, заплатив 1250 рублей вместо 2500. Такое право даст купон, приобретаемый за 250 рублей. До конца акции осталось чуть меньше суток.
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