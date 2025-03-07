Для курганских родителей установили максимальный размер платы за детский сад

В Курганской области установлен максимальный размер платы за детский сад. Документ об изменениях родительской платы за присмотр и уход за детьми опубликован на портале правовой информации.
«Установить максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Курганской области», — указано в документе. В одном из пунктов сообщается, что прошлогодний приказ об установлении такой платы следует признать утратившим силу.
Согласно новому приказу, для мам и пап, которые водят детей в садики Кургана, размер родительской платы не изменится и составит 2250 рублей. А вот для жителей Шадринска она повысится с 2530 до 2875 рублей.
Подорожает садик для жителей Каргапольского округа с 2080 до 2180 рублей (для детей от 0 до 3 лет) и с 2310 до 2410 рублей (для детей от 3 до 7 лет). В Куртамышском округе стоимость изменится с 2300 рублей до 2760, в Мишкинском с 2000 до 2200 рублей, в Мокроусовском — с 2300 до 2500 (для детей от 3 до 7 лет). В Петуховском округе родительская плата составит вместо 2760 рублей 3013. Жители Притобольного будут платить 2875 рублей вместо 2070, Целинного — 2200 вместо 1980, Шадринского — 2875 вместо 2530, Шумихинского — 2760 вместо 2530, Щучанского — 2514 вместо 2350. В остальных округах размер родительской платы в 2025 году останется прежним.
Наряду с изменениями размера платы за детский сад в некоторых округах, в Курганской области повысят зарплаты «неуказникам». С такой инициативой выступил губернатор Вадим Шумков.
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