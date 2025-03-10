10 марта 2025

Жителя Надыма признали виновным в покушении на убийство после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Надымчанин накинулся на оппонента в ДТП с ножом
Надымчанин накинулся на оппонента в ДТП с ножом Фото:

Жителя Надыма (ЯНАО) признали виновным в покушении на убийство — 21-летний мужчина попал в ДТП и попытался заколоть обидчика. Об этом сообщила окружная прокуратура.

«Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство. Установлено, что в ходе возникшего на одном из перекрестков Надыма дорожного конфликта между 49-летним автолюбителем и молодым человеком, последний неожиданно нанес оппоненту удар в шею острым предметом», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Обвиняемый успокоился только тогда, когда пострадавший достал травматический пистолет — оказалось, что он сотрудник частного охранного предприятия. Мужчине оказали своевременную медицинскую помощь. 

В зале суда обвиняемый вину признал, однако утверждал, что убийство не планировал. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) двое водителей летом 2023 года попали в ДТП на улице Полярной. Один из участников решил не дожидаться инспекторов ГИБДД, а разобраться со вторым участником на месте и попытался его убить.

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Жителя Надыма (ЯНАО) признали виновным в покушении на убийство — 21-летний мужчина попал в ДТП и попытался заколоть обидчика. Об этом сообщила окружная прокуратура. «Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство. Установлено, что в ходе возникшего на одном из перекрестков Надыма дорожного конфликта между 49-летним автолюбителем и молодым человеком, последний неожиданно нанес оппоненту удар в шею острым предметом», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Обвиняемый успокоился только тогда, когда пострадавший достал травматический пистолет — оказалось, что он сотрудник частного охранного предприятия. Мужчине оказали своевременную медицинскую помощь.  В зале суда обвиняемый вину признал, однако утверждал, что убийство не планировал. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) двое водителей летом 2023 года попали в ДТП на улице Полярной. Один из участников решил не дожидаться инспекторов ГИБДД, а разобраться со вторым участником на месте и попытался его убить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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