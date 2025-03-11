Штормовой ветер придет в пять районов Ямала

На территории пяти ямальских районов ожидаются 12 марта порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.
«12 марта на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный, южный 8-13 м/с. Ночью по северу Надымского района порывы 15-17 м/с. Днем в Надымском, Пуровском, Тазовском, Ямальском и Красноселькупском районах порывы 17-22 м/с». — сообщили в официальном telegram-канале Управления МЧС по ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал в начале недели придет сильное похолодание. Температура воздуха местами опустится до -43 градусов. По прогнозам Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, похолодание задержится на Ямале на несколько дней.
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