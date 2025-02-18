Напиток «Витошка», появившийся в меню детских учреждений ЯНАО и вызвавший неоднозначную реакцию родителей, содержит витаминные добавки европейского производства, а высокое содержание витамина С и сахара — научно обосновано. Об этом заявили представители компании-производителя, отвечая на запрос URA.RU (документ в распоряжении агентства).
«Напитки «Витошка» — это специализированные продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста. В рецептуре напитков используются высококачественные витаминные премиксы европейских производителей витаминных субстанций», — отметила пресс-служба ООО «Палитра».
По сообщению производителя продуктов питания, рецептура напитка разработана отечественным витаминологом Владимиром Спиричевым. А количество витаминов, включенных в напиток, научно обосновано многолетними исследованиями специалистов Института питания — они показывают дефицит витаминов у детей в различных регионах России, в том числе в УрФО (актуальные данные этих исследований агентству не предоставили — прим. ред.).
«Что касается вопроса, почему витамина С на одну порцию 20 миллиграммов, а других меньше. В соответствие с многочисленными исследованиями российских ученых глубина дефицита каждого из 12 витаминов разная. Витамин С является одним из наиболее дефицитных витаминов на территории России», — отметил производитель.
Количество витаминов в «Витошке» производитель обосновывает методическими рекомендациями MP 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». Также по данным источника, Роспотребнадзор ЯНАО в своем письме от 7 февраля т.г. № 89-00-01/29-54-2025 дал оценку напитку «Витошка» — продукт отвечает всем нормам и не вредит здоровью ребенка, информация о письме взята из открытых источников (социальные сети). На запрос URA.RU по «Витошке» Роспотребнадзор ЯНАО не ответил.
«Среднесуточная потребность в сахаре ребенка 3-6 лет должна составлять менее 10% от его энергетической потребности 1800 килокалорий, то есть меньше 180 килокалорий в день. (п.5.3. MP 2.3.1.0253-21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации»). В пересчете на вес сахара (1 грамм сахара = 3,87 ккал) это менее 46,5 граммов сахара в день для ребенка 3-6 лет», — сообщил сотрудник ООО «Палитра».
В среднем одна порция «Витошки» содержит 17.4 граммов сахара. Однако доктор медицинских наук, ведущий специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев называл агентству другу норму сахара для детей: дневная норма сахара не должна превышать 30 граммов для детей от трех до 11 лет и не более 35 граммов для детей с 12 лет до 18 лет, с учетом углеводов — глюкозы и фруктозы, содержащихся в уже готовых блюдах.
«При составлении меню в детских дошкольных и школьных учреждениях специалистами Роспотребнадзора учитываются все поступающие в течение дня с продуктами витамины, сахара, белки и углеводы. Например, в Салехарде меню разработано ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора». В экспертном заключении на меню указано, что в меню не превышены регламентированные уровни содержания соли и сахара», — отметил представитель ООО «Палитра».
Ранее URA.RU сообщало, что родителям из Салехарда не понравилось новое меню в детских садах и школах. Они сделали фото школьного меню и сообщили, что их не уведомили об изменениях в питании детей.
«Первое, что было нарушено — это отсутствие уведомления родителей о введение этого напитка в меню. Так как имеются дети с индивидуальной непереносимостью веществ в составе, а также заболевания, которые запрещают его употреблять. Тем самым угрожая качеству жизни детей», — сообщила Елена Шашкова в VK.
Доктор медицинских наук Сергей Токарев отметил, что необходимо изучить данные фактического питания и актуализировать наличие витаминного дефицита среди ямальских детей с учетом региональных особенностей. Также имеет смысл проводить исследования на содержание витаминов у каждого ребенка, прежде чем предлагать витаминизированные добавки.
Департамент образования Салехарда сообщил, что витаминизированный напиток может быть внедрен не вместо, а вместе с существующей линейкой третьих блюд, включая напитки из северных ягод. Родителям должны предоставить возможность отказаться от «Витошки», если напиток их не устроит.
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