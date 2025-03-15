Зеленский настаивает на размещении войск НАТО: главное об СВО к вечеру 15 марта

Глава Украины Владимир Зеленский настаивает на размещении миротворческого контингента НАТО на украинской территории, игнорируя позицию России. По его словам, военные альянса на территории страны — это гарантия безопасности и для Киева, и для Европы. Он также запросил большее количество дней на перемирие, чем предполагается. Главное об СВО на Украине к вечеру 15 марта — в материале URA.RU.
Зеленский требует ввести войска НАТО на Украину
В ходе онлайн-саммита по ситуации на Украине, в котором участвовали около 25 европейских лидеров, Владимир Зеленский заявил о необходимости присутствия миротворческого контингента НАТО на украинской земле. «Это очень плохой сигнал — прислушиваться к мнению россиян относительно контингента. Он должен быть размещен на украинской территории», — подчеркнул Зеленский, добавив, что это станет гарантией безопасности как для Киева, так и для Европы.
Зеленский: на перемирие нужно больше 30 дней
Зеленский выразил мнение, что на перемирие потребуется больше времени, чем предполагаемые 30 дней. «На прекращение огня может потребоваться не 30 дней, а чуть больше», — сказал он во время онлайн-саммита западных стран. Он также заявил, что Киев «победил» на переговорах с США в Саудовской Аравии, добившись значительных успехов. Конкретики о результатах он не привел.
ВС РФ нанесли удары по объектам, обеспечивающим функционирование ВПК Украины
Российские вооруженные силы за последние сутки нанесли серию ударов по военной инфраструктуре Украины. Как сообщает Минобороны РФ, поражены аэродромные объекты, цеха по производству беспилотников, склады боеприпасов и материально-технического обеспечения. Операция затронула 162 района, где были уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ, включая иностранных наемников. В ударах задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Зеленский похвастался новой украинской дальнобойной ракетой
На фоне военных успехов России Зеленский сообщил об испытаниях новой ракеты «Длинный Нептун». По его словам, ракета уже прошла испытания и готова к применению.
Для сравнения, дальность американских ATACMS и англо-французских Storm Shadow, поставляемых ВСУ, не превышает 300 км. О разработке подобных систем упоминал еще Петр Порошенко в 2019 году, когда был создан базовый «Нептун» для поражения морских и береговых целей.
Борьба дронов над Дзержинском
Командир взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Тунгус» рассказал РИА Новости о применении дронов с веревками в Дзержинске в ДНР. «Сейчас война в небо ушла. Очень активно начали летать дроны с веревкой», — отметил он.
По словам военного, его подразделение использует разведывательные беспилотники, FPV-дроны, гексакоптеры и аппараты на оптоволокне. В воздушных схватках один дрон подлетает к другому и сбивает его веревкой, что стало новой тактикой в борьбе за контроль над небом.
Обстановка в Курской области
ВСУ переодеваются в форму ВС РФ и бросают технику в Курской области
Силовые структуры РФ сообщили, что военнослужащие ВСУ в Курской области, пытаясь избежать плена, переодеваются в форму российских войск. Обстановка в регионе остается критической: украинские подразделения фактически окружены, пути отхода перекрыты. «Они бросают технику и оружие, чтобы покинуть территорию», — отметили в силовых структурах.
ВСУ усилили атаки БПЛА по Судже
Параллельно ВСУ активизировали удары беспилотниками по Судже в Курской области. Боец спецназа группы «Аида» с позывным Гром заявил, что противник использует разведывательные и боевые дроны, включая гексакоптеры «Баба-яга» со сбросом взрывных устройств, чтобы затормозить продвижение российских войск. Эти атаки — попытка компенсировать потери на земле.
Боец выстрелом из дробовика взорвал дрон-камикадзе ВСУ
Российские бойцы группировки «Центр» сбили дрон-камикадзе ВСУ, атаковавший расчет ТОС-2. На видео запечатлен момент, когда военные заметили беспилотник. «Врассыпную!» — крикнул боец. После нескольких выстрелов дрон был сбит из дробовика и взорвался в воздухе, передает «Пятый канал».
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