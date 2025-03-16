Генштаб ВСУ признал сдачу Суджи спустя три дня, а ВС РФ продвигаются к Сумам: карта СВО 16 марта

Командный пункт ВСУ в Судже с оставленной амуницией попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ продвигаются в районе города Сумы
ВС РФ продвигаются в районе города Сумы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские войска покидают Суджу в Курской области. Об этом они сообщили на своей странице в соцсети X.

Кроме того, российские войска продвигаются в направлении города Сумы. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Курское направление

Командный пункт ВСУ в Судже с оставленной амуницией сняли на видео

В Курской области, в освобожденном городе Суджа российские военные обнаружили подземный штаб украинской армии, сообщает военный корреспондент Александр Коц, предоставивший видеоматериалы оттуда. Украинские офицеры в спешке покинули это место, оставив за собой записные книжки, рабочую радиостанцию и другие важные материалы. На кадрах также фиксируется большое количество оставленного военного снаряжения, включая оружие с боеприпасами, запасы воды и пищи, а также элементы военной формы.

Боец Мангуст: ВСУ возвели серьезные укрепления в Курской области

Украинские войска создали оборонительные сооружения в населенных пунктах Курской области, заявил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст. По его словам, украинские силы оборудовали бетонные долговременные огневые точки, включая бани и склады с продовольствием. Российским военным приходилось продвигаться через открытые и сложные территории, находясь под постоянным наблюдением украинских БПЛА.

Генштаб ВСУ признал выход украинских войск из Суджи

Генеральный штаб ВСУ опубликовал карту, на которой видно, что украинские войска покидают Суджу в Курской области. За 16 марта зафиксировано 19 боевых столкновений. Российские войска провели 34 авиационных налета, сбросив 63 управляемые авиабомбы, а также выполнили 243 артиллерийских обстрела, включая пять залпов из реактивных систем залпового огня.

Потери ВСУ

В ходе контрнаступления российских войск в Курской области с 8 по 14 марта украинские силы потеряли более двух тысяч бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Купянское направление

ВС РФ берут Купянск в клещи, чтобы полностью окружить ВСУ

Российские войска активно продвигаются, чтобы окружить украинские силы в Купянске Харьковской области. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские войска наступают на правом и левом берегах реки Оскол, приближаясь к городу на расстояние менее 7 километров.

В начале года ВС РФ продвинулись на восточном берегу Оскола, освободив Загрызово и Богуславку. Однако полностью выбить противника пока не удалось. Украинские силы активно используют дроны для ударов по гражданским объектам, что вынуждает местных жителей избегать трассы Р-66.

Сумское направление

Российские военные продвигаются в сторону украинских Сум

Российские войска наступают в направлении города Сумы. Заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик сообщил, что в районе Суджи и ее окрестностях остаются лишь небольшие очаги сопротивления украинской армии. Многие украинские военные, оставшиеся без командования, укрываются в подвалах.

Покровское и запорожское направления

На покровском направлении всю неделю шли ожесточенные бои. К концу недели российские войска вернули инициативу. Северо-западнее освобожденного Константинополя российские силы выравнивают фронт, продвигаясь на запад. На запорожском фронте ключевыми стали взятие Пятихаток и Степового, а также бои за Щербаки и Малые Щербаки, передает telegram-канал «Два майора». 

Атаки БПЛА ВСУ по российским регионам

За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 31 беспилотный аппарат ВСУ. Дроны сбиты над Воронежской (16 БПЛА), Белгородской (девять), Ростовской (пять) и Курской (один) областями. В результате атаки в Белгородской области произошло возгорание дома. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации двух детей и женщины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские войска покидают Суджу в Курской области. Об этом они сообщили на своей странице в соцсети X. Кроме того, российские войска продвигаются в направлении города Сумы. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU. Курское направление Командный пункт ВСУ в Судже с оставленной амуницией сняли на видео В Курской области, в освобожденном городе Суджа российские военные обнаружили подземный штаб украинской армии, сообщает военный корреспондент Александр Коц, предоставивший видеоматериалы оттуда. Украинские офицеры в спешке покинули это место, оставив за собой записные книжки, рабочую радиостанцию и другие важные материалы. На кадрах также фиксируется большое количество оставленного военного снаряжения, включая оружие с боеприпасами, запасы воды и пищи, а также элементы военной формы. Боец Мангуст: ВСУ возвели серьезные укрепления в Курской области Украинские войска создали оборонительные сооружения в населенных пунктах Курской области, заявил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст. По его словам, украинские силы оборудовали бетонные долговременные огневые точки, включая бани и склады с продовольствием. Российским военным приходилось продвигаться через открытые и сложные территории, находясь под постоянным наблюдением украинских БПЛА. Генштаб ВСУ признал выход украинских войск из Суджи Генеральный штаб ВСУ опубликовал карту, на которой видно, что украинские войска покидают Суджу в Курской области. За 16 марта зафиксировано 19 боевых столкновений. Российские войска провели 34 авиационных налета, сбросив 63 управляемые авиабомбы, а также выполнили 243 артиллерийских обстрела, включая пять залпов из реактивных систем залпового огня. Потери ВСУ В ходе контрнаступления российских войск в Курской области с 8 по 14 марта украинские силы потеряли более двух тысяч бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ. Купянское направление ВС РФ берут Купянск в клещи, чтобы полностью окружить ВСУ Российские войска активно продвигаются, чтобы окружить украинские силы в Купянске Харьковской области. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские войска наступают на правом и левом берегах реки Оскол, приближаясь к городу на расстояние менее 7 километров. В начале года ВС РФ продвинулись на восточном берегу Оскола, освободив Загрызово и Богуславку. Однако полностью выбить противника пока не удалось. Украинские силы активно используют дроны для ударов по гражданским объектам, что вынуждает местных жителей избегать трассы Р-66. Сумское направление Российские военные продвигаются в сторону украинских Сум Российские войска наступают в направлении города Сумы. Заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик сообщил, что в районе Суджи и ее окрестностях остаются лишь небольшие очаги сопротивления украинской армии. Многие украинские военные, оставшиеся без командования, укрываются в подвалах. Покровское и запорожское направления На покровском направлении всю неделю шли ожесточенные бои. К концу недели российские войска вернули инициативу. Северо-западнее освобожденного Константинополя российские силы выравнивают фронт, продвигаясь на запад. На запорожском фронте ключевыми стали взятие Пятихаток и Степового, а также бои за Щербаки и Малые Щербаки, передает telegram-канал «Два майора».  Атаки БПЛА ВСУ по российским регионам За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 31 беспилотный аппарат ВСУ. Дроны сбиты над Воронежской (16 БПЛА), Белгородской (девять), Ростовской (пять) и Курской (один) областями. В результате атаки в Белгородской области произошло возгорание дома. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации двух детей и женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...