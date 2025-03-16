Генштаб ВСУ признал сдачу Суджи спустя три дня, а ВС РФ продвигаются к Сумам: карта СВО 16 марта

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что украинские войска покидают Суджу в Курской области. Об этом они сообщили на своей странице в соцсети X.
Кроме того, российские войска продвигаются в направлении города Сумы. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Курское направление
Командный пункт ВСУ в Судже с оставленной амуницией сняли на видео
В Курской области, в освобожденном городе Суджа российские военные обнаружили подземный штаб украинской армии, сообщает военный корреспондент Александр Коц, предоставивший видеоматериалы оттуда. Украинские офицеры в спешке покинули это место, оставив за собой записные книжки, рабочую радиостанцию и другие важные материалы. На кадрах также фиксируется большое количество оставленного военного снаряжения, включая оружие с боеприпасами, запасы воды и пищи, а также элементы военной формы.
Боец Мангуст: ВСУ возвели серьезные укрепления в Курской области
Украинские войска создали оборонительные сооружения в населенных пунктах Курской области, заявил начальник штаба полка Северной группировки с позывным Мангуст. По его словам, украинские силы оборудовали бетонные долговременные огневые точки, включая бани и склады с продовольствием. Российским военным приходилось продвигаться через открытые и сложные территории, находясь под постоянным наблюдением украинских БПЛА.
Генштаб ВСУ признал выход украинских войск из Суджи
Генеральный штаб ВСУ опубликовал карту, на которой видно, что украинские войска покидают Суджу в Курской области. За 16 марта зафиксировано 19 боевых столкновений. Российские войска провели 34 авиационных налета, сбросив 63 управляемые авиабомбы, а также выполнили 243 артиллерийских обстрела, включая пять залпов из реактивных систем залпового огня.
Потери ВСУ
В ходе контрнаступления российских войск в Курской области с 8 по 14 марта украинские силы потеряли более двух тысяч бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Купянское направление
ВС РФ берут Купянск в клещи, чтобы полностью окружить ВСУ
Российские войска активно продвигаются, чтобы окружить украинские силы в Купянске Харьковской области. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что российские войска наступают на правом и левом берегах реки Оскол, приближаясь к городу на расстояние менее 7 километров.
В начале года ВС РФ продвинулись на восточном берегу Оскола, освободив Загрызово и Богуславку. Однако полностью выбить противника пока не удалось. Украинские силы активно используют дроны для ударов по гражданским объектам, что вынуждает местных жителей избегать трассы Р-66.
Сумское направление
Российские военные продвигаются в сторону украинских Сум
Российские войска наступают в направлении города Сумы. Заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик сообщил, что в районе Суджи и ее окрестностях остаются лишь небольшие очаги сопротивления украинской армии. Многие украинские военные, оставшиеся без командования, укрываются в подвалах.
Покровское и запорожское направления
На покровском направлении всю неделю шли ожесточенные бои. К концу недели российские войска вернули инициативу. Северо-западнее освобожденного Константинополя российские силы выравнивают фронт, продвигаясь на запад. На запорожском фронте ключевыми стали взятие Пятихаток и Степового, а также бои за Щербаки и Малые Щербаки, передает telegram-канал «Два майора».
Атаки БПЛА ВСУ по российским регионам
За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 31 беспилотный аппарат ВСУ. Дроны сбиты над Воронежской (16 БПЛА), Белгородской (девять), Ростовской (пять) и Курской (один) областями. В результате атаки в Белгородской области произошло возгорание дома. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации двух детей и женщины.
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