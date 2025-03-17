В Тюмени на месяц перекроют улицу Немцова

Дорога будет недоступна для пользования с 26 марта по 20 апреля
В Тюмени на месяц перекроют движение по улице Немцова. Об этом в своих социальных сетях написала администрация областной столицы
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоотведения будет прекращено движения транспортных средств на автодороге у дома по ул. Немцова, 4. Перекрытие организуют с 26.03.2025 по 20.04.2025», — написано в сообщении.
Для жителей города предусмотрена схема объезда. Он будет осуществляться через улицы Таборную, Циолковского и Осипенко.
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