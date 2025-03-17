В Тюмени на месяц перекроют улицу Немцова

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Дорога будет недоступна для пользования с 26 марта по 20 апреля
Дорога будет недоступна для пользования с 26 марта по 20 апреля Фото:

В Тюмени на месяц перекроют движение по улице Немцова. Об этом в своих социальных сетях написала администрация областной столицы

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоотведения будет прекращено движения транспортных средств на автодороге у дома по ул. Немцова, 4. Перекрытие организуют с 26.03.2025 по 20.04.2025», — написано в сообщении.

Для жителей города предусмотрена схема объезда. Он будет осуществляться через улицы Таборную, Циолковского и Осипенко.

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В Тюмени на месяц перекроют движение по улице Немцова. Об этом в своих социальных сетях написала администрация областной столицы «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоотведения будет прекращено движения транспортных средств на автодороге у дома по ул. Немцова, 4. Перекрытие организуют с 26.03.2025 по 20.04.2025», — написано в сообщении. Для жителей города предусмотрена схема объезда. Он будет осуществляться через улицы Таборную, Циолковского и Осипенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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