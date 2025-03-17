Сколько стоят услуги по откачке луж в Тюмени

В Тюмени выросли цены на услуги ассенизаторов
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Тюменские улицы утопают в воде и грязи
Тюменские улицы утопают в воде и грязи Фото:

Минимальная стоимость ассенизатора в Тюмени начинается от 1 500 рублей. Цена зависит от объема откачиваемой жидкости и доходит до 3 000 рублей в зависимости от удаленности населенного пункта от Водоканала, куда сливаются отходы. Данные об представлены на сайте бесплатных объявлений.

«Услуги ассенизатора: город и пригород. Откачка септиков, луж, воды, дачных и мобильных туалетов. Объем цистерны — пять кубометров. Стоимость от 1 500 рублей», — сказано в одном из объявлений.

Максимальная стоимость доходит до 3 000 рублей. Компании работают как с частными клиентами, так и в качестве подрядчика с организациями.

В прошлом году минимальная стоимость за услуги ассенизаторов составляла 1 000 рублей за цистерну объемом пять кубометров. Предприниматель и владелец машины по откачке воды Евгений Гришин сообщил, что цены традиционно растут летом, когда начинается сезон дач и огородов. 

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Минимальная стоимость ассенизатора в Тюмени начинается от 1 500 рублей. Цена зависит от объема откачиваемой жидкости и доходит до 3 000 рублей в зависимости от удаленности населенного пункта от Водоканала, куда сливаются отходы. Данные об представлены на сайте бесплатных объявлений. «Услуги ассенизатора: город и пригород. Откачка септиков, луж, воды, дачных и мобильных туалетов. Объем цистерны — пять кубометров. Стоимость от 1 500 рублей», — сказано в одном из объявлений. Максимальная стоимость доходит до 3 000 рублей. Компании работают как с частными клиентами, так и в качестве подрядчика с организациями. В прошлом году минимальная стоимость за услуги ассенизаторов составляла 1 000 рублей за цистерну объемом пять кубометров. Предприниматель и владелец машины по откачке воды Евгений Гришин сообщил, что цены традиционно растут летом, когда начинается сезон дач и огородов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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