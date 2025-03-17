Сколько стоят услуги по откачке луж в Тюмени

Минимальная стоимость ассенизатора в Тюмени начинается от 1 500 рублей. Цена зависит от объема откачиваемой жидкости и доходит до 3 000 рублей в зависимости от удаленности населенного пункта от Водоканала, куда сливаются отходы. Данные об представлены на сайте бесплатных объявлений.
«Услуги ассенизатора: город и пригород. Откачка септиков, луж, воды, дачных и мобильных туалетов. Объем цистерны — пять кубометров. Стоимость от 1 500 рублей», — сказано в одном из объявлений.
Максимальная стоимость доходит до 3 000 рублей. Компании работают как с частными клиентами, так и в качестве подрядчика с организациями.
В прошлом году минимальная стоимость за услуги ассенизаторов составляла 1 000 рублей за цистерну объемом пять кубометров. Предприниматель и владелец машины по откачке воды Евгений Гришин сообщил, что цены традиционно растут летом, когда начинается сезон дач и огородов.
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