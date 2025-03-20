Губернатор Шумков заявил об увеличении выплат для ветеранов Курганской области

Правительство Курганской области утвердило проект закона о повышении ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.
«Утвердили сегодня на Правительстве проект закона об очередном увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным. Как обещали, с 1 июля они вырастут еще на 500 рублей и составят от 2 000 до 2 300 рублей для 58 тысяч наших пожилых земляков», — поделился глава региона в своем telegram-канале.
Это увеличение затронет около 58 тысяч пожилых жителей региона, которые получат повышенные выплаты. Такое решение направлено на поддержку особо нуждающихся категорий населения, прежде всего, пожилого возраста.
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