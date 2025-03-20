Губернатор Шумков заявил об увеличении выплат для ветеранов Курганской области

В Курганской области на 500 рублей вырастут выплаты для ветеранов
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Курганское правительство увеличит выплаты ветеранам
Курганское правительство увеличит выплаты ветеранам Фото:

Правительство Курганской области утвердило проект закона о повышении ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Утвердили сегодня на Правительстве проект закона об очередном увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным. Как обещали, с 1 июля они вырастут еще на 500 рублей и составят от 2 000 до 2 300 рублей для 58 тысяч наших пожилых земляков», — поделился глава региона в своем telegram-канале.

Это увеличение затронет около 58 тысяч пожилых жителей региона, которые получат повышенные выплаты. Такое решение направлено на поддержку особо нуждающихся категорий населения, прежде всего, пожилого возраста.

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Правительство Курганской области утвердило проект закона о повышении ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков. «Утвердили сегодня на Правительстве проект закона об очередном увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным. Как обещали, с 1 июля они вырастут еще на 500 рублей и составят от 2 000 до 2 300 рублей для 58 тысяч наших пожилых земляков», — поделился глава региона в своем telegram-канале. Это увеличение затронет около 58 тысяч пожилых жителей региона, которые получат повышенные выплаты. Такое решение направлено на поддержку особо нуждающихся категорий населения, прежде всего, пожилого возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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