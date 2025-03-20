20 марта 2025

Застройщик Сергеев пойдет в облдуму, чтобы стать частью команды Шумкова. Инсайд URA.RU подтвердился

Курганский застройщик Сергеев подал документы на участие в праймериз ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский застройщик Евгений Сергеев подтвердил участие в праймериз «Единой России»
Курганский застройщик Евгений Сергеев подтвердил участие в праймериз «Единой России» Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Директор девелоперской компании «СК Атлант» Евгений Сергеев подал документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в Курганскую областную думу, чтобы приносить пользу, работая в комаде губернатора Вадима Шумкова. Его выдвижение по Железнодорожному округу №4 подтвердилось — соответствующий пост появился на странице бизнесмена в соцсетях.

«Считаю, что могу принести больше пользы Кургану, работая не только в строительной сфере, но и в команде губернатора Вадима Шумкова. Основное внимание планирую уделить развитию и благоустройству округа — это дворы, дороги, школы, больницы, соцсфера», — написал Сергеев на своей странице во «ВКонтакте».

По словам кандидата, он рассчитывает на поддержку жителей и готов решать сложные задачи, опираясь на опыт работы в строительстве. В своем округе он обещает сосредоточиться на создании комфортной городской среды. Праймериз «Единой России» пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Сергеев станет представителем строительной отрасли региона в  областном парламенте. К нему лояльны местные власти, так как его компания сдает объекты в срок и не фигурирует в скандальных историях. Жители Курганской области выберут депутатов в облдуму 14 сентября 2025 года. Подробнее о ходе избиратлеьной кампании — читайте в нашем сюжете

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Директор девелоперской компании «СК Атлант» Евгений Сергеев подал документы для участия в праймериз «Единой России» перед выборами в Курганскую областную думу, чтобы приносить пользу, работая в комаде губернатора Вадима Шумкова. Его выдвижение по Железнодорожному округу №4 подтвердилось — соответствующий пост появился на странице бизнесмена в соцсетях. «Считаю, что могу принести больше пользы Кургану, работая не только в строительной сфере, но и в команде губернатора Вадима Шумкова. Основное внимание планирую уделить развитию и благоустройству округа — это дворы, дороги, школы, больницы, соцсфера», — написал Сергеев на своей странице во «ВКонтакте». По словам кандидата, он рассчитывает на поддержку жителей и готов решать сложные задачи, опираясь на опыт работы в строительстве. В своем округе он обещает сосредоточиться на создании комфортной городской среды. Праймериз «Единой России» пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Ранее источники URA.RU сообщали, что Сергеев станет представителем строительной отрасли региона в  областном парламенте. К нему лояльны местные власти, так как его компания сдает объекты в срок и не фигурирует в скандальных историях. Жители Курганской области выберут депутатов в облдуму 14 сентября 2025 года. Подробнее о ходе избиратлеьной кампании — читайте в нашем сюжете. 
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