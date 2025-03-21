В Кургане появилась новая прогулочная зона со скамейками возле ЦПКиО. Первая часть прогулочной зоны вдоль реки Битевки появилась на месте снесенного частного сектора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в новой зоне отдыха.
«Несколько десятков метров дорожек, 18 лавочек с урнами — здесь уже гуляют и отдыхают люди, преимущественно молодежь и пенсионеры», — сообщил корреспондент. В прогулочной зоне возле курганского парка также высажены деревья.
К прогулочной зоне ведет дорожка от остановки ЦПКиО. Газон между ней и тротуаром еще не облагорожен. Работы будут продолжаться — здесь также планируют расширение дороги.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков анонсировал новую прогулочную зону возле ЦПКиО. Глава региона пообещал землякам, что благоустройство им понравится.
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