В Кургане интересно: возле ЦПКиО вместо старых домов появилась новая прогулочная зона. Фото, видео

Возле ЦПКиО в Кургане поставили лавочки и сделали дорожку для прогулок
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане на месте снесенных домов появилась прогулочная зона
В Кургане на месте снесенных домов появилась прогулочная зона Фото:

В Кургане появилась новая прогулочная зона со скамейками возле ЦПКиО. Первая часть прогулочной зоны вдоль реки Битевки появилась на месте снесенного частного сектора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в новой зоне отдыха.

«Несколько десятков метров дорожек, 18 лавочек с урнами — здесь уже гуляют и отдыхают люди, преимущественно молодежь и пенсионеры», — сообщил корреспондент. В прогулочной зоне возле курганского парка также высажены деревья.

К прогулочной зоне ведет дорожка от остановки ЦПКиО. Газон между ней и тротуаром еще не облагорожен. Работы будут продолжаться — здесь также планируют расширение дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков анонсировал новую прогулочную зону возле ЦПКиО. Глава региона пообещал землякам, что благоустройство им понравится.

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В Кургане появилась новая прогулочная зона со скамейками возле ЦПКиО. Первая часть прогулочной зоны вдоль реки Битевки появилась на месте снесенного частного сектора. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в новой зоне отдыха. «Несколько десятков метров дорожек, 18 лавочек с урнами — здесь уже гуляют и отдыхают люди, преимущественно молодежь и пенсионеры», — сообщил корреспондент. В прогулочной зоне возле курганского парка также высажены деревья. К прогулочной зоне ведет дорожка от остановки ЦПКиО. Газон между ней и тротуаром еще не облагорожен. Работы будут продолжаться — здесь также планируют расширение дороги. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Вадим Шумков анонсировал новую прогулочную зону возле ЦПКиО. Глава региона пообещал землякам, что благоустройство им понравится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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