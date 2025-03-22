В ЯНАО с концертом выступит группа DABRO

В Надыме (ЯНАО) 28 марта пройдет концерт популярной группы DABRO. Власти района в соцсети сообщили, что все вырученные средства пойдут на реализацию благотворительного проекта для детей.
«28 марта самая позитивная группа страны DABRO порадует своим творчеством надымчан. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на реализацию благотворительного проекта „Академия талантов“, — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Мероприятие состоится в Ледовом дворце спорта «Надым». В настоящее время все билеты на трибунах раскуплены. Осталось лишь чуть больше 50 мест на танцполе и в фан-зоне.
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