23 марта 2025

В Шадринске стало меньше коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске экономических и коррупционных преступлений стало меньше на 18-20%
В Шадринске экономических и коррупционных преступлений стало меньше на 18-20% Фото:

В Шадринске зафиксировано снижение количества экономических и коррупционных преступлений на 18-20%. Об этом сообщила администрация Шадринска.

«В 2023 году были многоэпизодные дела, что и стало одной из причин снижения статистики по экономическим и коррупционным преступлениям. В прошлом году силовики выявляли факты взяток в медицинских учреждениях, случаи выдачи водительских удостоверений без обучения, использования средств социального контракта на личные нужды и другое», — указано в telegram-канале мэрии города со ссылкой на объяснение правоохранителей в ходе заседания межведомственного Совета по противодействию коррупции.

На последнем заседании Совета были рассмотрены результаты проверок, проведенных финансовым отделом и земельным контролем. Финансовый отдел следит за соблюдением законов при госзакупках, а земельный контроль — за использованием земли. Нарушителям были выданы предупреждения, а некоторые должностные лица получили дисциплинарные взыскания.

Также ведется работа по борьбе с коррупцией через образование и медиа. Тема коррупции обсуждается в школах и через различные мероприятия. Уменьшение коррупции также достигается путем перевода госуслуг в электронный вид и повышения прозрачности власти.

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В Шадринске зафиксировано снижение количества экономических и коррупционных преступлений на 18-20%. Об этом сообщила администрация Шадринска. «В 2023 году были многоэпизодные дела, что и стало одной из причин снижения статистики по экономическим и коррупционным преступлениям. В прошлом году силовики выявляли факты взяток в медицинских учреждениях, случаи выдачи водительских удостоверений без обучения, использования средств социального контракта на личные нужды и другое», — указано в telegram-канале мэрии города со ссылкой на объяснение правоохранителей в ходе заседания межведомственного Совета по противодействию коррупции. На последнем заседании Совета были рассмотрены результаты проверок, проведенных финансовым отделом и земельным контролем. Финансовый отдел следит за соблюдением законов при госзакупках, а земельный контроль — за использованием земли. Нарушителям были выданы предупреждения, а некоторые должностные лица получили дисциплинарные взыскания. Также ведется работа по борьбе с коррупцией через образование и медиа. Тема коррупции обсуждается в школах и через различные мероприятия. Уменьшение коррупции также достигается путем перевода госуслуг в электронный вид и повышения прозрачности власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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