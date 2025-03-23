В Шадринске стало меньше коррупции

В Шадринске зафиксировано снижение количества экономических и коррупционных преступлений на 18-20%. Об этом сообщила администрация Шадринска.
«В 2023 году были многоэпизодные дела, что и стало одной из причин снижения статистики по экономическим и коррупционным преступлениям. В прошлом году силовики выявляли факты взяток в медицинских учреждениях, случаи выдачи водительских удостоверений без обучения, использования средств социального контракта на личные нужды и другое», — указано в telegram-канале мэрии города со ссылкой на объяснение правоохранителей в ходе заседания межведомственного Совета по противодействию коррупции.
На последнем заседании Совета были рассмотрены результаты проверок, проведенных финансовым отделом и земельным контролем. Финансовый отдел следит за соблюдением законов при госзакупках, а земельный контроль — за использованием земли. Нарушителям были выданы предупреждения, а некоторые должностные лица получили дисциплинарные взыскания.
Также ведется работа по борьбе с коррупцией через образование и медиа. Тема коррупции обсуждается в школах и через различные мероприятия. Уменьшение коррупции также достигается путем перевода госуслуг в электронный вид и повышения прозрачности власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».