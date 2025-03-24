На тюменском Цветном бульваре появится новый аттракцион

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В Тюмени аттракциона «Маятник» раньше не было
В Тюмени аттракциона «Маятник» раньше не было Фото:

В тюменском парке культуры и отдыха на Цветном бульваре появится новый аттракцион. «Маятник» установят к маю, пояснили URA.RU в руководстве «ГПКиО». 

«Такого аттракциона у нас еще не было. Сейчас ведем монтаж конструкций, подготовку к запуску. И одновременно договариваемся о покупке еще одного нового аттракциона», — сообщили URA.RU.

Известно, что «Маятник» будет состоять из вращающейся платформы и наклонных сидений. Одновременно прокатиться на нем смогут до 16 человек.

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В тюменском парке культуры и отдыха на Цветном бульваре появится новый аттракцион. «Маятник» установят к маю, пояснили URA.RU в руководстве «ГПКиО».  «Такого аттракциона у нас еще не было. Сейчас ведем монтаж конструкций, подготовку к запуску. И одновременно договариваемся о покупке еще одного нового аттракциона», — сообщили URA.RU. Известно, что «Маятник» будет состоять из вращающейся платформы и наклонных сидений. Одновременно прокатиться на нем смогут до 16 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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