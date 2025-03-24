На тюменском Цветном бульваре появится новый аттракцион

В Тюмени аттракциона «Маятник» раньше не было
В тюменском парке культуры и отдыха на Цветном бульваре появится новый аттракцион. «Маятник» установят к маю, пояснили URA.RU в руководстве «ГПКиО».
«Такого аттракциона у нас еще не было. Сейчас ведем монтаж конструкций, подготовку к запуску. И одновременно договариваемся о покупке еще одного нового аттракциона», — сообщили URA.RU.
Известно, что «Маятник» будет состоять из вращающейся платформы и наклонных сидений. Одновременно прокатиться на нем смогут до 16 человек.
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