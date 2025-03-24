Тюмень накроет магнитными бурями. Скрин

В Тюмени прогнозируют магнитные бури с 25 на 26 марта
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Буря продлится до утра 26 марта
Буря продлится до утра 26 марта Фото:

В ночь с 25 на 26 марта Тюмень накроет магнитными бурями. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии, основанной двумя институтами, входящими в состав Российской академии наук.

«Вплоть до вечера 25 марта магнитосфера над Тюменью будет напряженной. Это выльется в магнитную бурю, которая разразится ближе к полуночи между 25 и 26 марта», — сообщает сайт.

Отмечается, что по стандартной классификации в пике буря достигнет класса G2, который считается средним. Тем не менее, врачи рекомендуют в такие периоды следить за режимами питания и сна и проветривать помещение. 

График магнитных бурь в Тюмени на трое суток
График магнитных бурь в Тюмени на трое суток
Фото:

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В ночь с 25 на 26 марта Тюмень накроет магнитными бурями. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии, основанной двумя институтами, входящими в состав Российской академии наук. «Вплоть до вечера 25 марта магнитосфера над Тюменью будет напряженной. Это выльется в магнитную бурю, которая разразится ближе к полуночи между 25 и 26 марта», — сообщает сайт. Отмечается, что по стандартной классификации в пике буря достигнет класса G2, который считается средним. Тем не менее, врачи рекомендуют в такие периоды следить за режимами питания и сна и проветривать помещение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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