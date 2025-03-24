Буря продлится до утра 26 марта
В ночь с 25 на 26 марта Тюмень накроет магнитными бурями. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии, основанной двумя институтами, входящими в состав Российской академии наук.
«Вплоть до вечера 25 марта магнитосфера над Тюменью будет напряженной. Это выльется в магнитную бурю, которая разразится ближе к полуночи между 25 и 26 марта», — сообщает сайт.
Отмечается, что по стандартной классификации в пике буря достигнет класса G2, который считается средним. Тем не менее, врачи рекомендуют в такие периоды следить за режимами питания и сна и проветривать помещение.
График магнитных бурь в Тюмени на трое суток
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