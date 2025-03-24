24 марта 2025

Из-за ошибки обслуживающей компании 14 поселений Тюменской области остались без газа

Из-за ошибки газовщиков 14 поселений Тюменской области остались без газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по восстановлению были завершены 5 марта
Работы по восстановлению были завершены 5 марта Фото:

Из-за несоблюдения технологических норм при проведении работ и последующего повреждения газопровода жители Московского, Переваловского и Успенского сельских поселений 4 марта остались без газа. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства региона.

«При производстве работ по переустройству кабельных линий электроснабжения (прокладка кабеля методом горизонтально направленного бурения) субподрядной организацией ООО „М-Сетьстрой“ допущено повреждение существующего газопровода в подземном исполнении. Причиной является нарушение технологии производства работ — до начала работ по бурению субподрядчик не выполнил шурфование газопровода, чтобы определить фактическую глубину его заложения. Согласно государственному контракту подрядчик обязан обеспечить безопасность работ, компенсировать, в случае причинения, вред», — сообщили в ГУС.

Инцидент произошел в Тюмени вечером 4 марта. Тогда на Московском тракте произошло повреждение магистрального газопровода. Ремонт продлился до следующего дня. Прокуратура начала проверку происшествия.

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Из-за несоблюдения технологических норм при проведении работ и последующего повреждения газопровода жители Московского, Переваловского и Успенского сельских поселений 4 марта остались без газа. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства региона. «При производстве работ по переустройству кабельных линий электроснабжения (прокладка кабеля методом горизонтально направленного бурения) субподрядной организацией ООО „М-Сетьстрой“ допущено повреждение существующего газопровода в подземном исполнении. Причиной является нарушение технологии производства работ — до начала работ по бурению субподрядчик не выполнил шурфование газопровода, чтобы определить фактическую глубину его заложения. Согласно государственному контракту подрядчик обязан обеспечить безопасность работ, компенсировать, в случае причинения, вред», — сообщили в ГУС. Инцидент произошел в Тюмени вечером 4 марта. Тогда на Московском тракте произошло повреждение магистрального газопровода. Ремонт продлился до следующего дня. Прокуратура начала проверку происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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