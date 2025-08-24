Тюменцы не могут попасть на российский курорт

Задержка вылетов связана с ранее вводимыми ограничениями (архивное фото)
Вылет рейса авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задержан на восемь часов. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Сочи. Авиакомпании „Россия“, „Аэрофлот“. Время вылета по расписанию: 05:55. Расчетное время вылета: 13:55», — сообщает Рощино.
Ранее в telegram-канале авиагавани Сочи сообщалось о причинах задержки рейсов. Это произошло на фоне временных ограничений воздушного пространства, вводимых в аэропортах центральной России и Санкт-Петербурга, что привело к корректировке времени вылетов и прилетов у многих авиакомпаний.
