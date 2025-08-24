24 августа 2025

На объездной дороге в Тюмени произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина врезалась в ограждение на объездной и улетела в кювет
Машина врезалась в ограждение на объездной и улетела в кювет Фото:

Пассажирка погибла в ДТП, случившемся на Обходе Тюмени ночью 25 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Водитель авто был нетрезв.

«Toyota въехала в металлическое ограждение на седьмом километре Обхода Тюмени. После машина съехала в кювет и опрокинулась. Погибла пассажирка, ее личность устанавливается», — рассказали в ведомстве.

60-летний водитель иномарки был в состоянии опьянения. Алкотестер показал 1,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина доставлен в больницу, обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирка погибла в ДТП, случившемся на Обходе Тюмени ночью 25 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Водитель авто был нетрезв. «Toyota въехала в металлическое ограждение на седьмом километре Обхода Тюмени. После машина съехала в кювет и опрокинулась. Погибла пассажирка, ее личность устанавливается», — рассказали в ведомстве. 60-летний водитель иномарки был в состоянии опьянения. Алкотестер показал 1,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина доставлен в больницу, обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...