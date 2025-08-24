Машина врезалась в ограждение на объездной и улетела в кювет
Пассажирка погибла в ДТП, случившемся на Обходе Тюмени ночью 25 августа. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. Водитель авто был нетрезв.
«Toyota въехала в металлическое ограждение на седьмом километре Обхода Тюмени. После машина съехала в кювет и опрокинулась. Погибла пассажирка, ее личность устанавливается», — рассказали в ведомстве.
60-летний водитель иномарки был в состоянии опьянения. Алкотестер показал 1,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина доставлен в больницу, обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.
