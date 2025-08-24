Поставить вакцину можно в поликлинике по месту жительства
В больницы Тюменской области поступили 175 000 доз вакцины от гриппа. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
«175 000 доз вакцины от гриппа поступило в Тюменскую область. Они уже переданы в поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Видов вакцины две — для взрослых, а также для детей и пожилых», — рассказали в депздраве.
Гражданам будут ставить «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Привиться необходимо до начала сезонной заболеваемости, то есть до октября, для этого нужно обратиться в свою поликлинику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!