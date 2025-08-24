24 августа 2025

Тюменцев приглашают привиться от гриппа

В тюменские больницы поступила вакцина от гриппа для взрослых и детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поставить вакцину можно в поликлинике по месту жительства
Поставить вакцину можно в поликлинике по месту жительства Фото:

В больницы Тюменской области поступили 175 000 доз вакцины от гриппа. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

«175 000 доз вакцины от гриппа поступило в Тюменскую область. Они уже переданы в поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Видов вакцины две — для взрослых, а также для детей и пожилых», — рассказали в депздраве.

Гражданам будут ставить «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Привиться необходимо до начала сезонной заболеваемости, то есть до октября, для этого нужно обратиться в свою поликлинику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В больницы Тюменской области поступили 175 000 доз вакцины от гриппа. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона. «175 000 доз вакцины от гриппа поступило в Тюменскую область. Они уже переданы в поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. Видов вакцины две — для взрослых, а также для детей и пожилых», — рассказали в депздраве. Гражданам будут ставить «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Привиться необходимо до начала сезонной заболеваемости, то есть до октября, для этого нужно обратиться в свою поликлинику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...