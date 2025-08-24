В Тюмень придет самый жаркий день августа

В понедельник 25 августа в Тюмени будет самый жаркий день за месяц
В Тюмени 25 августа ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +28 градусов, сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник 25 августа на юге Тюменской области преимущественно без осадков. Ночью +10, +15, днем +23, +28 градусов», — говорится на сайте ведомства. Утром возможен туман.
Синоптики также отмечают, что в течение дня ожидается южный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Влажность воздуха составит 90%.
