Путин присвоил почетное звание директору курганской фирмы «Агро-Клевер»

Исполнительный директор компании «Агро-Клевер» из Курганской области получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства РФ“ Суслякову Валерию Васильевичу, исполнительному директору ООО „Агро-Клевер“», — написано в указе, который вступил в силу 25 марта. Компания «Агро-Клевер» успешно работает в селе Мальцево Шадринского округа и занимается испытаниями новых сортов сельхозкультур.
Ранее сообщалось, что в селе Мальцево строится жилье для сотрудников на средства фирмы «Агро-Клевер». Агропредприятие инвестирует десятки миллионов рублей в новые исследования урожайных сортов пшеницы.
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