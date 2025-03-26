Zoloto заметил тюменку и позвал ее на сцену
Тюменка Мадина спела песню «Капалавада» вместе с ее исполнителем Zoloto прямо на сцене во время его концерта в Тюмени. Об этом девушка рассказала агентству URA.RU в интервью.
«Идея спеть с автором трека возникла в моей голове за два часа до концерта. Сделала плакат „Споем вместе „Капалавада“ и стояла с ним в зале. Потом менеджеры и певец заметили меня, после чего подняли на сцену“, — рассказала девушка.
Тюменка оказалась первой, кто исполнила песню вместе с Zoloto на концерте за весь его тур по России. Об этом девушке сообщила фанатка, которая посещала все концерты исполнителя.
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