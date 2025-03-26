Тюменке удалось спеть песню известного исполнителя вместе с ним на концерте. Видео

Тюменка спела на сцене с певцом Zoloto
© Служба новостей «URA.RU»
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Zoloto заметил тюменку и позвал ее на сцену
Zoloto заметил тюменку и позвал ее на сцену Фото:

Тюменка Мадина спела песню «Капалавада» вместе с ее исполнителем Zoloto прямо на сцене во время его концерта в Тюмени. Об этом девушка рассказала агентству URA.RU в интервью.

«Идея спеть с автором трека возникла в моей голове за два часа до концерта. Сделала плакат „Споем вместе „Капалавада“ и стояла с ним в зале. Потом менеджеры и певец заметили меня, после чего подняли на сцену“, — рассказала девушка.

Тюменка оказалась первой, кто исполнила песню вместе с Zoloto на концерте за весь его тур по России. Об этом девушке сообщила фанатка, которая посещала все концерты исполнителя.

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Тюменка Мадина спела песню «Капалавада» вместе с ее исполнителем Zoloto прямо на сцене во время его концерта в Тюмени. Об этом девушка рассказала агентству URA.RU в интервью. «Идея спеть с автором трека возникла в моей голове за два часа до концерта. Сделала плакат „Споем вместе „Капалавада“ и стояла с ним в зале. Потом менеджеры и певец заметили меня, после чего подняли на сцену“, — рассказала девушка. Тюменка оказалась первой, кто исполнила песню вместе с Zoloto на концерте за весь его тур по России. Об этом девушке сообщила фанатка, которая посещала все концерты исполнителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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