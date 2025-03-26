В Кургане девочка на роликах угодила под машину

В центре Кургана 10-летняя девочка попала под машину, катаясь на роликах. О происшествии сообщается на сайте Госавтоинспекции.
«В Кургане автомобиль Toyota Corolla под управлением 38-летней женщины на нерегулируемом перекрестке Климова-Володарского сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть на роликах. По счастливой случайности девочка в ДТП не пострадала», — сообщает Госавтоинспекция.
Ведомство напоминает, что кататься на роликах возле дороги и переезжать на них проезжую часть нельзя. Сначала следует переобуться в обычную обувь. Во время школьных каникул родителям следует тщательно следить за детьми, а водителям быть особенно внимательными и сбрасывать скорость у пешеходных переходов, а также в местах, где появление детей наиболее вероятно.
Ранее региональная Госавтоинспекция выразила обеспокоенность по поводу возросшего числа аварий с участием пешеходов. Зачастую они становятся участниками ДТП из-за собственной неосторожности, включая переход в неположенных местах.
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