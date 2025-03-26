26 марта 2025

В курганском округе, где топило дороги, запустили лодочную переправу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Целинном округе организовали переправу через реку Уй
В Целинном округе организовали переправу через реку Уй Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

В селе Усть-Уйское (Курганская область) стабилизовалась ситуация с весенним половодьем и запущена лодочная переправа. Она поможет поможет местным жителям с получением первых необходимостей, включая свежий хлеб. Об этом сообщал глава Целинного округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«Ситуация с развитием весеннего половодья находится на контроле и постоянно мониторится. В Усть-Уйском действует лодочная переправа. Топливо для плавсредства заготовлено. К работе приступила команда спасательной службы. Сегодня сельчанам доставят свежий хлеб», — пишет в посте Скоробогатов.

Сообщается, что снижение уровня воды в реке Уй позволило восстановить некоторые важные жизненные функции населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Кроме того, благодаря улучшению условий, в деревне Дулино вода, которая ранее вышла на дорогу и отрезала транспортное сообщение, ушла. Проезд в населенном пункте был восстановлен.

Ранее URA.RU побывало в подтопляемых населенных пунктах Целинного округа. Журналисты посетили деревню Красный Октябрь, где из-за паводковых вод затопило дорогу. Подобная ситуация сложилась и в селе Дулино. Там из-за сильного течения местные жители боятся проезжать по затопленному участку даже на внедорожниках. Из-за паводка на территории округа введен режим повышенной готовности. Также подтопления есть в Шумихинском округе. При этом угрозы жилых домам в населенных пунктах нет.

Курганцам через руке доставляют свежий хлеб и первую помощь
Курганцам через руке доставляют свежий хлеб и первую помощь
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В селе Усть-Уйское (Курганская область) стабилизовалась ситуация с весенним половодьем и запущена лодочная переправа. Она поможет поможет местным жителям с получением первых необходимостей, включая свежий хлеб. Об этом сообщал глава Целинного округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  «Ситуация с развитием весеннего половодья находится на контроле и постоянно мониторится. В Усть-Уйском действует лодочная переправа. Топливо для плавсредства заготовлено. К работе приступила команда спасательной службы. Сегодня сельчанам доставят свежий хлеб», — пишет в посте Скоробогатов. Сообщается, что снижение уровня воды в реке Уй позволило восстановить некоторые важные жизненные функции населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Кроме того, благодаря улучшению условий, в деревне Дулино вода, которая ранее вышла на дорогу и отрезала транспортное сообщение, ушла. Проезд в населенном пункте был восстановлен. Ранее URA.RU побывало в подтопляемых населенных пунктах Целинного округа. Журналисты посетили деревню Красный Октябрь, где из-за паводковых вод затопило дорогу. Подобная ситуация сложилась и в селе Дулино. Там из-за сильного течения местные жители боятся проезжать по затопленному участку даже на внедорожниках. Из-за паводка на территории округа введен режим повышенной готовности. Также подтопления есть в Шумихинском округе. При этом угрозы жилых домам в населенных пунктах нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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