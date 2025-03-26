В селе Усть-Уйское (Курганская область) стабилизовалась ситуация с весенним половодьем и запущена лодочная переправа. Она поможет поможет местным жителям с получением первых необходимостей, включая свежий хлеб. Об этом сообщал глава Целинного округа Петр Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ситуация с развитием весеннего половодья находится на контроле и постоянно мониторится. В Усть-Уйском действует лодочная переправа. Топливо для плавсредства заготовлено. К работе приступила команда спасательной службы. Сегодня сельчанам доставят свежий хлеб», — пишет в посте Скоробогатов.
Сообщается, что снижение уровня воды в реке Уй позволило восстановить некоторые важные жизненные функции населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Кроме того, благодаря улучшению условий, в деревне Дулино вода, которая ранее вышла на дорогу и отрезала транспортное сообщение, ушла. Проезд в населенном пункте был восстановлен.
Ранее URA.RU побывало в подтопляемых населенных пунктах Целинного округа. Журналисты посетили деревню Красный Октябрь, где из-за паводковых вод затопило дорогу. Подобная ситуация сложилась и в селе Дулино. Там из-за сильного течения местные жители боятся проезжать по затопленному участку даже на внедорожниках. Из-за паводка на территории округа введен режим повышенной готовности. Также подтопления есть в Шумихинском округе. При этом угрозы жилых домам в населенных пунктах нет.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».