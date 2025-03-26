Курганские власти добились строительства дома для бойца СВО

Бойцу СВО из Варгашинского округа Курганской области Александру Непряхину помогут в строительстве дома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.
«У двух из шести заявительниц муж и сын участники СВО. Александр из Варгашей — сам участник. Демобилизован, восстанавливается после ранения. Приобрел спецтехнику для работы на заказ. Сейчас принял решение построить себе дом», — указано в посте канала «Курганская область официально».
Помимо строительства дома, Александр Непряхин поделился своими планами на будущее и выразил благодарность за поддержку со стороны государства. Боец СВО рассказал о желании переехать из города в сельскую местность. «Многие в город побольше пытаются съехать. У меня, наоборот, желание съехать из шумного города в сельскую местность. Мне в сельской местности интереснее жить», — делится Александр.
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