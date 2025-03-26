26 марта 2025

Курганские власти добились строительства дома для бойца СВО

Курганскому бойцу СВО выделят миллион рублей на стройку дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганскому бойцу СВО помогут построить дом в селе
Курганскому бойцу СВО помогут построить дом в селе Фото:

Бойцу СВО из Варгашинского округа Курганской области Александру Непряхину помогут в строительстве дома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства. 

«У двух из шести заявительниц муж и сын участники СВО. Александр из Варгашей — сам участник. Демобилизован, восстанавливается после ранения. Приобрел спецтехнику для работы на заказ. Сейчас принял решение построить себе дом», — указано в посте канала «Курганская область официально».

Помимо строительства дома, Александр Непряхин поделился своими планами на будущее и выразил благодарность за поддержку со стороны государства. Боец СВО рассказал о желании переехать из города в сельскую местность. «Многие в город побольше пытаются съехать. У меня, наоборот, желание съехать из шумного города в сельскую местность. Мне в сельской местности интереснее жить», — делится Александр. 

Губернатор Шумков провел личную встречу с бойцом СВО
Губернатор Шумков провел личную встречу с бойцом СВО
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Бойцу СВО из Варгашинского округа Курганской области Александру Непряхину помогут в строительстве дома. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального правительства.  «У двух из шести заявительниц муж и сын участники СВО. Александр из Варгашей — сам участник. Демобилизован, восстанавливается после ранения. Приобрел спецтехнику для работы на заказ. Сейчас принял решение построить себе дом», — указано в посте канала «Курганская область официально». Помимо строительства дома, Александр Непряхин поделился своими планами на будущее и выразил благодарность за поддержку со стороны государства. Боец СВО рассказал о желании переехать из города в сельскую местность. «Многие в город побольше пытаются съехать. У меня, наоборот, желание съехать из шумного города в сельскую местность. Мне в сельской местности интереснее жить», — делится Александр. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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