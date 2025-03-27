На трассе Сургут-Салехард произошло ДТП с двумя пострадавшими

На 579 километре трассы Сургут-Салехард столкнулись автомобили «УАЗ» и «ГАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир «УАЗа» травмированы, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«На 579 километре автодороги Сургут-Салехард автомобиля „УАЗ“ не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „ГАЗ“. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „УАЗ“ травмированы», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1459 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 77 получили травмы, включая семерых детей.
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