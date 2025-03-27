27 марта 2025

На трассе Сургут-Салехард произошло ДТП с двумя пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двое людей пострадали из-за ДТП на трассе Сургут-Салехард
Двое людей пострадали из-за ДТП на трассе Сургут-Салехард Фото:

На 579 километре трассы Сургут-Салехард столкнулись автомобили «УАЗ» и «ГАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир «УАЗа» травмированы, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«На 579 километре автодороги Сургут-Салехард автомобиля „УАЗ“ не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „ГАЗ“. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „УАЗ“ травмированы», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1459 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 77 получили травмы, включая семерых детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 579 километре трассы Сургут-Салехард столкнулись автомобили «УАЗ» и «ГАЗ». В результате ДТП водитель и пассажир «УАЗа» травмированы, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На 579 километре автодороги Сургут-Салехард автомобиля „УАЗ“ не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „ГАЗ“. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля „УАЗ“ травмированы», — написано в telegram-канале ведомства. С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1459 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 77 получили травмы, включая семерых детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...