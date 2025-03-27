В аэропорту ЯНАО работал бариста с поддельной медкнижкой

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) имени И. М. Губкина работал бариста, подделавший медицинскую книжку. На недобросовестного работника возбудили уголовное дело, об этом сообщили в социальных сетях транспортной прокуратуры УрФО.
«Транспортной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении бариста с ресторана аэропорта. В ходе проверки выявлено два факта предоставления одним работником ресторана поддельной личной медицинской книжки с внесенными результатами о якобы пройденных медицинских осмотрах, на основании чего он был допущен к выполнению трудовых обязанностей», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Прокурор утвердил обвинения в отношении бариста, уголовные дела направлены в Новоуренгойский городской суд. Сотрудник ресторана прошел медосмотр.
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