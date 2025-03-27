27 марта 2025

В аэропорту ЯНАО работал бариста с поддельной медкнижкой

Бариста подделал медкнижку для работы в аэропорту Губкина в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Бариста подделал медкнижку в Новом Уренгое
Бариста подделал медкнижку в Новом Уренгое Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) имени И. М. Губкина работал бариста, подделавший медицинскую книжку. На недобросовестного работника возбудили уголовное дело, об этом сообщили в социальных сетях транспортной прокуратуры УрФО.

«Транспортной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении бариста с ресторана аэропорта. В ходе проверки выявлено два факта предоставления одним работником ресторана поддельной личной медицинской книжки с внесенными результатами о якобы пройденных медицинских осмотрах, на основании чего он был допущен к выполнению трудовых обязанностей», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Прокурор утвердил обвинения в отношении бариста, уголовные дела направлены в Новоуренгойский городской суд. Сотрудник ресторана прошел медосмотр.

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) имени И. М. Губкина работал бариста, подделавший медицинскую книжку. На недобросовестного работника возбудили уголовное дело, об этом сообщили в социальных сетях транспортной прокуратуры УрФО. «Транспортной прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении бариста с ресторана аэропорта. В ходе проверки выявлено два факта предоставления одним работником ресторана поддельной личной медицинской книжки с внесенными результатами о якобы пройденных медицинских осмотрах, на основании чего он был допущен к выполнению трудовых обязанностей», — сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Прокурор утвердил обвинения в отношении бариста, уголовные дела направлены в Новоуренгойский городской суд. Сотрудник ресторана прошел медосмотр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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